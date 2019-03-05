Ahlat Gençlik Merkezinden büyük başarı Bitlis il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren gençlik merkezleri arasında ‘Kültür ve Sanat’ yarışmaları kapsamında düzenlenen ‘Gençler Arası Şiir Okuma İl Birinciliği’ yarışmasına katılan Ahlat Gençlik Merkezi üyesi gençler derecelerle döndü.

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren gençlik merkezleri arasında ‘Kültür ve Sanat’ yarışmaları kapsamında düzenlenen ‘Gençler Arası Şiir Okuma İl Birinciliği’ yarışmasına katılan Ahlat Gençlik Merkezi üyesi gençler derecelerle döndü.

Birbirleriyle kıyasıya yarışan yarışmacılar, okudukları şiirlerle izleyicilere duygulu anlar yaşattı. 14-17 ve 18-25 yaş aralıklarında bay-bayan olmak üzere 4 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada; 14-17 yaş kategorisinde bayanlarda Aslı Sena Akarsu il ikincisi, 18-25 yaş kategorisinde bayanlarda Merve Sevimli il üçüncüsü, 18-25 yaş kategorisinde erkeklerde Furkan Gözel il birincisi ve M. Eren İnan il ikincisi oldu.

Şiir yarışmasında birinci olan Furkan Gözel’in Van’da yapılacak bölge finalinde Ahlat Gençlik Merkezini temsil edeceği bildirildi.

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