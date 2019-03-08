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Ahlat Devlet Hastanesine göz hastalıkları uzmanı atandı

Bitlis’in Ahlat Devlet Hastanesine ilk defa kadrolu göz hastalıkları uzmanı atandı.

08 Mart 2019 Cuma 16:01
Ahlat Devlet Hastanesine göz hastalıkları uzmanı atandı

Bitlis’in Ahlat Devlet Hastanesine ilk defa kadrolu göz hastalıkları uzmanı atandı.


Daha önce görevlendirme doktorların görev yaptığı hastaneye kadrolu olarak atanan Op. Dr. Cevat Emin, göreve başladı. Ahlat Devlet Hastanesine atanan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cevat Emin’in göreve başlamasıyla birlikte 1,5 yıl aradan sonra poliklinik hizmetleri de başladı. Ahlat’ta görev yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden Op. Dr. Cevat Emin, “Ahlat’ta bulunmaktan ve ilçe halkına hizmet etmekten mutluyum. Mesleğimin ilk yıllarında Patnos’ta da görev yaptım. O yüzden Ahlat’a da gelip gidiyordum. İlçe insanı çok sıcakkanlı, ilçe zaten tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen güzel bir şehir. Aslında 1,5 yıl sonra emekliliğim doluyor, ama inşallah imkanlar dahilinde uzunca bir süre Ahlat’ta görev yapar ve insanlarımıza faydalı olurum” dedi.


Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Feridun İbrahim ise, hastanede donanımlı bir poliklinik oluşturduklarını ve hasta kabulüne başladıklarını belirterek, “Normalde hastanemizde göz doktoru kadrosu yoktu. Ahlat ve Adilcevaz halkının faydalanması ve uzak yerlere gitmemeleri için ilde fazla bulunan göz doktorlarından görevlendirme ile Ahlat’ta çalışmalarını sağlıyorduk. Son zamanlarda il merkezinde de göz hastalıkları uzmanlarının azalmasıyla birlikte görevlendirme yapamıyorduk ve yaptığımız girişimlerle hastanemize göz doktoru kadrosu kazandırdık. Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra Ahlat’a ilk defa kadrolu göz doktorumuz atanarak göreve başladı. Doktorumuz daha önceden Patnos’ta da görev yaptığı için Ahlat’ı da biliyor. Gelip gitmişliği var ve Ahlat’ı da seviyor. Emekliliğine de 1,5 yıl gibi bir süre kalmış, ama kendisiyle görüştük bize daha uzun süre çalışacağı sözünü de verdi. Şu an sorunsuz bir şekilde muayene işlemlerimizi yapıyoruz. Doktorumuza da yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:01
  1. doğa

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