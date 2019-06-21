Ahlat Belediyesinden Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası

Bitlis’in Ahlat Belediyesi tarafından Van Gölü sahilinde temizlik kampanyası başlatıldı.

Ahlat Belediyesi tarafından Van Gölü’nün ve sahilinin temiz kalması için “İlçemi Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum” sloganıyla temizlik kampanyası başlatıldı. Kampanya ile birlikte ilçenin Van Gölü kıyı şeridinde belediye personelleri ve temizlik işçilerinin katılımıyla temizlik çalışması yürütülüyor. Başlatılan temizlik kampanyasına katılan Ahlat Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan ve belediye birim amirleri de, işçilerle birlikte çöp toplayarak çevrenin ve Van Gölü’nün temiz kalması, kirletilmemesi hususunda mesajlar verdi.

Van Gölü’nün temiz kalması için herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Ahlat Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan, “Burada belediye personelimiz ve temizlik elemanlarımızla temizlik atağı başlattık. Lütfen Van Gölü’nün çevresini temiz tutalım. Amacımız Van Gölü havzasını tertemiz bir şekilde korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız; sahillerimizi lütfen temiz tutalım, rastgele çöplerimizi ortalığa atmayalım” dedi.