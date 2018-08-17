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Nuri Bilge Ceylan kimdir? Ahlat Ağacı Filmi Oscar adayı mı oldu?

Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı, Türkiye'nin Oscar adayı oldu. Türk sinemasının Altın Palmiye ödüllü yönetmenlerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan kimdir? Nuri Bilge Ceylan filmleri. İşte Nuri Bilge Ceylan biyografisi.

17 Ağustos 2018 Cuma 16:33
Nuri Bilge Ceylan kimdir? Ahlat Ağacı Filmi Oscar adayı mı oldu?

Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı, Türkiye'nin Oscar adayı oldu. Türk sinemasının Altın Palmiye ödüllü yönetmenlerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan kimdir? Nuri Bilge Ceylan filmleri. İşte Nuri Bilge Ceylan biyografisi.

Nuri Bilge Ceylan 26 Ocak 1959 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğdu. Çocukluğunun babasının memleketi olan Çanakkale'de geçirmiştir. Daha sonra ablasıyla birlikte eğitimine başlamak için İstanbul'a gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve liseyi Bakırköy'de okumuştur. 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektirik Mühendisliğini kazanmıştır. Bunun yanında seçmeli olarak sinema dersleri de almıştır. Mezuniyeti'nin ardından askere giderek Ankara Mamak'ta vatani görevini yapmıştır. Askerliğini bitirdikten sonra, geçimini sağlamak için fotoğrafçılıkla uğraşmıştır.

Öte yandan Mimar Sinan Üniversitesi'nde de sinema bölümüne devam etmiştir. Yakın arkadaşı Mehmet Eryılmaz'ın çektiği bir kısa filmde oynayarak sektörde tecrübe kazanmıştır. Daha sonra ilk kısa filmi olan Koza'yı çekmiştir. 1995 yılında film Cannes'da ödül amıştır. Ayrıca Cannes Film Festivali'nde ödül alan ilk Türk kısa filmi olmuştur. Hemen ardından çektiği Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, Uzak gibi projelerle adından sıkça söz ettirmiştir. Ünlü yönetmen yaptığı filmler ile pek çok ödüle layık görülmüştür. Öte yandan yönetmenliğin dışında fotoğrafçılık, oyunculuk ve yazarlık yapmayı da sürdürmüştür. Bunun yanında Nuri Bilge Ceylan ilk evliliğini Aylin Ünaldı ile yapmıştır. Fakat ilerleyen zamanlarda anlaşamayarak boşanmışlardır. İkinci evliliğini ise Ebru Ceylan'la gerçekleştirmiş ve bu birliktelikten Ayaz isminde bir çocukları olmuştur.

NURİ BİLGE CEYLAN FİLMLERİ

- Koza

- Kasaba

- Mayıs Sıkıntısı

- Uzak

- İklimler

- Üç Maymun

- Bir Zamanlar Anadolu'da

- Kış Uykusu

- Ahlat Ağacı

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 16:33
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. Ankara
  4. NURİ BİLGE CEYLAN KİMDİR
  5. NURİ BİLGE CEYLAN
  6. İSTANBUL
  7. BAKIRKÖY
  8. ÇANAKKALE
  9. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
  10. ANKARA
  11. MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
  12. MEHMET ERYILMAZ
  13. CANNES FİLM FESTİVALİ
  14. KOZA
  15. KASABA
  16. MAYIS SIKINTISI
  17. UZAKAYLİN ÜNALDI
  18. EBRU CEYLAN
  19. İKLİMLER
  20. ÜÇ MAYMUN
  21. BİR ZAMANLAR ANADOLUDA KIŞ UYKUSU
  22. Nuri Bilge Ceylan kimdir?

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