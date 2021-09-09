Ahlaksızlığı savunmak 'imamın oğlu'na düştü! Çıplaklığı savunup Yeni Akit'i hedef aldılar

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Firari mafya elebaşısı Sedat Peker’e işgüzarlık yaptığı, yayınlanan video ile ifşa olan Hadi Özışık’ın imtiyaz sahibi olduğu İnternethaber, Yeniakit’in Hande Yener ile ilgili yaptığı haberi hedef alarak ahlaksızlığı savundu.

Gülşen'den sonra Hande Yener de rezilliği sürdürdü

Çıplaklığın çarşaf çarşaf sergilendiği magazin dünyasında yaşanan rezillikler toplumu ifsat etmeyi sürdürüyor. Şarkıcı Gülşen’in toplumdaki bilinçli insanlar tarafından tepki gösterilen açık sahne kıyafetinin ardından Hander Yener de ‘daha açığını giyeceğim’ diyerek ahlaksızlığı devam ettirdi.

Hande Yener'in 'çıplak' kıyafetine tepki

48 yaşındaki şarkıcı Hande Yener, Marmaris’teki konserinde adeta çıplak denilecek bir sahne kıyafeti tercih etti. Ahlaksızlığın ‘özgürlük’ olarak lanse edildiği magazin dünyasında ‘cesur kostüm’ ifadesiyle çıplaklık masumlaştırılmaya çalışılırken, Yeni Akit vatandaşların tepkisini dile getirdi.

İnternethaber ahlaksızlığı savundu Yeni Akit'i hedef aldı

Yeni Akit’in haberini hedef alan Hadi Özışık’ın imtiyaz sahibi olduğu İnternethaber ise ahlaksızlığı savundu.

“Hande Yener'in son kostümü sosyal medyada ti'ye alındı! Yeni Akit'ten 'ahlaksız' başlığı” ile Yeni Akit’in çıplaklığa karşı tepkisini hedef alan İnternethaber, gayriahlaki kıyafetle ilgili ise, “…her konserinde bir öncekinden daha iddialı kostümler giyerek sosyal medyaya bomba gibi düşüyor.” ifadelerini kullandı.

Hadi Özışık: Benim babam imam

Şarkıcıların çıplaklık için birbiriyle yarıştığı magazin dünyasının iğrençliklerine meze olan İnternethaber’in yayınladığı bu haber, Hadi Özışık’ın Peker’le ilgili kendini aklamak için "Benim babam bir imam" söylemini akıllara getirdi.

Özışık, Peker ile videosu ifşa olduktan sonra gelen tepkilere karşı, 'Ben imam çocuğum' sözlerine sığınarak, kaybettiği itibarını yeniden kazanmaya çalışmış ancak kamuoyundan beklediği karşılığı bulamamıştı