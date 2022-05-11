Ahlaksızlığı savunmak Hadi Özışık'ın medyasına düştü! MHP'li Çakar'ı 'çıplaklık' eleştirisi üzerinden hedef aldı

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Akit TV canlı yayınında konuşan 21. dönem MHP Milletvekili Avukat Ahmet Çakar, medyada boy gösteren kadınların ahlak dışı giyim-kuşamlarını eleştirdi.

"İsim veriyorum. Sadakatsiz diye bir film oynuyor. Camdaki Kız gibi bir film oynuyor." diyen Çakar, Sadakatsiz'in oyuncusu Melis Sezen'in Altın Kelebek Ödül Töreni'ndeki kıyafetini hatırlattı.

MHP'li Çakar, şunları söyledi:

Sadakatsiz filminde oynayan bir kız var, adını filan bilmem. Geçen gün onları bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş, o kıyafet suç. Hem de şikayete bağlı olmayan suçtur. Yani bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?

Çıplaklığı savunmak firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in maskesini indirdiği Hadi Özışık'ın haber sitesine düştü.

İnternet Haber, MHP'li Çakar'ı Melis Sezen'i hedef almakla suçladı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

Eski milletvekili Ahmet Çakar, Akit TV'deki programda Sadakatsiz oyuncusu Melis Sezen ve Camdaki Kız dizisini hedef alarak demediğini bırakmadı.