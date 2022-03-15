Ahlaksızca yakınlaşıp kendilerini uyaran yetkiliyi teşhir ettiler! Çifti savunmak ise imamın oğlu Hadi Özışık'a düştü

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Son günlerde toplum için de ahlak dışı şekilde birbirine yaklaşan çiftler tartışma konusu olurken, bir olayda İstanbul Üsküdar'da yaşandı.

'Sadece el ele oturmadığınızı da siz de gayet iyi biliyorsunuz'

Kafe yetkilisi, bir çiftin birbirine ahlak dışı şekilde yaklaşmaları sebebi ile uyarıda bulundu. Yetkili, "Sizden biraz mesafe istiyorum." dedi. Cep telefonu kamerasını açıp, kafe yetkilisini teşhir eden müşteri, "Üsküdar ... kafede kız arkadaşımla el ele oturmam sizi rahatsız mı etti?" diye sordu. Yetkili ise, "Sadece el ele oturmadığınızı da siz de gayet iyi biliyorsunuz." diyerek karşılık verdi.

Kafenin bir aile mekanı olduğunu da hatırlatan yetkiliyi elinde cep telefonu ile kışkırtmaya çalışan müşteri, ahlaksızlığını, "Kapıya yazın o zaman. 'Burada birbirine sevgi gösteren insanları istemiyoruz.' deyin." ifadelerini kullandı.

Müşteri ile yetkili arasındaki diyalog yaklaşık bir dakika sürerken, yaptığı teşhirciliği, "İşte telefonun gücü." diyerek savunan müşteri, kamerada kendisini göstermemesi ile dikkat çekti.

Teşhirciliği savunmak imamın oğluna düştü!

Hem toplum içinde ahlaksızca yakınlaşıp hem teşhircilik yapan çifti savunma görevi ise kendisi de bir teşhir kurbanı imamın oğlu Hadi Özışık'a düştü.

Sedat Peker ile görüşmesinin teşhir edilmesinden sonra gazetecilik kariyeri yerle yeksan olan Hadi Özışık'ın "internethaber" adlı sitesi, ahlaksız ve teşhirci gençleri, "Üsküdar’da kafede oturan sevgililere ‘fazla yakınlaşmayın' uyarısı olay!" başlığı altındaki haberle savundu.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

Çift yaşanan duruma tepki gösterirken çevredeki diğer müşteriler ise kafe personeline tepki gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde işletme personelinin masaya gelerek müşteriye uyarıda bulunması ve diğer masadaki müşterilerinde işletme personeline tepki gösterdiği görülüyor.