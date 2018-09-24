Ahlaksız tecavüzcü, kadın hapishanesine yollandı, 4 kadına daha saldırdı!

Kendisine özenildiği halde tecavüz ve hukuk skandallarının en dehşet verici şekillerde yaşandığı ve “bundan ötesi olmaz” denilen Batıda, her seferinde daha vahşi olaylara rastlanıyor. Son olarak İngiltere’de, bir tecavüzcünün kadın hapishanesine konduğu ve orada da 4 kadına saldırdığı ortaya çıktı.

KADIN GÖRÜNÜMLÜ ERKEKTEN SERİ TECAVÜZLER VE HİKÂYESİ

İngiliz gazetesi Daily Mail’in, “Hapishanelerimizin en nihayetinde kafayı yediğinin hasta edici delili...” başlığıyla duyurduğu habere göre 52 yaşındaki Karen White, her ne kadar görüntüsüyle cinsiyet değiştirmiş gibi olsa da anatomik olarak hala bir erkek ve pedofili, hırsızlık gibi suçlardan da mahkum olmuş bir kimseydi.

Mahkumiyeti sonrası HMP New Hall kadın hapishanesine yollanan White, geldikten sonra daha günler içerisinde 4 kadına cinsel saldırıda bulundu. Onu bir kadın hapishanesine yollamak şeklindeki “felaket” karar, yaşanan olaylar sonrası incelemeye alındı...

Daily Mail’e açıklamada bulunan bir yakını da, White’ın irtibat kurduğu herkesin hayatını mahvettiğini belirtti.

İŞTE İNGİLİZ YARGI SİSTEMİNDEKİ ÇARPIKLIĞIN SONUÇLARI

Daha küçük bir çocukken anne babası ayrılan Karen White, 1966’da Manchester’lı bir elektrikçinin Stephen Terence Wood adlı oğlu olarak dünyaya gelmişti. Zaman içerisinde White’ın ailesine yabancılaştığı, geçmişinden bahsetmeyi sevmeyip pek sırlı tuttuğu belirtilmektedir. En son partnerine ise, çocukluğunda istismar edildiğini söylediği naklediliyor.

White ayrıca, 2001 yılında bir ilkokulda çocuğa ahlaksızca saldırıdan ötürü de 18 ay hapis cezası almıştı. Eski eşinin, insanlarla nasıl konuşup onları güldürmeyi bildiğini söylediği ve ayrıca kolayca sinirlenip şiddetli biri olduğunu kaydettiği White, eşi, üvey kızı ve öz oğluna da şiddet uygulamıştı. Bu sebeple kendi oğluyla o 18 yaşına girinceye kadar irtibat kurmaktan men edilmişti.

Cinsiyet değiştirdiği iddiasıyla ortaya çıktıktan sonra White’ın, kendisine cinsel saldırıda bulunduğu savunmasıyla bir adamı bıçakladığı da kaydedilmektedir.

Mart 2017 raporuna göre İngiliz hapishanelerinde 125 cinsiyet değiştirmiş kimse bulunup, 25 kadarının kadın hapishanelerinde olduğu düşünülmektedir ki, 6 tanesi cinsel saldırı mahkumudur.

White’ın bir yakını ise, “Fena birisi. Onun ailemin bir parçası olması gerçekten beni mahvediyor. Hayatının geri kalanı boyunca kapatılmalı ve anahtar da atılmalıdır” ifadelerini kullandı.