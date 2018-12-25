Komünist bıyıklı soytarı, Peygamber Efendimiz'e saldırdı

Materyalist ve ateist düşünceyle dünyaya adeta 'at gözlüğüyle' bakan kirli zihniyetin, rahmet peygamberi, iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed SAV’e olan düşmanlığı bitmek bilmiyor. Batıl inançlarının önünde Peygamberimiz’i ve İslam’ı en büyük engel olarak görüyorlar.

Vatandaştan küstah soytarıya büyük tepki!

Ahlaksız bir adam Youtube’da yayınladığı videoda Peygamber Efendimiz SAV’e küstahça hakaretler etti. Duyarlı vatandaşlar yüzde 99’u Müslüman olan Türkiye’de İslami değerlere bu kadar rahat saldırma cüretini gösteren hadsizlere karşı devletin yetkili organlarının harekete geçmesini ve halkın manevi değerlerini alenen aşağılayan soytarının cezasız kalmamasını istiyor.

Youtube denetlenmeli

İnternet kullanımının oldukça yaygın olduğu günümüzde Youtube gibi sosyal paylaşım sitelerine erişmekte tek tuşa bakıyor. İletişimin bu kadar hızlı oldu internet ortamı her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilme imkanı sağladığı gibi kötü niyetli kişilerinde faaliyet alanı oluyor. Son yıllarda sayılarında oldukça yüksek bir artış yaşanan Youtuberlar (Youtube'a video çeken) konusunda denetim getirilmesi gündeme gelmişti.

Terör örgütlerinin de propagandası aracı haline gelen Youtube'da Türkiye'deki yasalara göre suç sayılan bir çok içeriğe yurtiçinden kolaylıkla erişim sağlanabiliyor.