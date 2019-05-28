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Ahlaksız kitabın yazarı Abdullah Şevki'ye soruşturma başlatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlattı.

28 Mayıs 2019 Salı 19:07
Ahlaksız kitabın yazarı Abdullah Şevki'ye soruşturma başlatıldı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili içeren ifadeleri ile tepki toplayan kitapla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyuruları üzerine kitapta yer alan bazı ifadelerden dolayı yazar hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan 'Zümrüt Apartmanı' isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında TCK’nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

Aile Bakanlığı açıklama yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı basın açıklamasında, sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 yılı olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi. Bakanlık olarak kitabın yazarı ile basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin TCK'nın 226'ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli yasal süreç başlatılmış ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Çoçuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir."

Söz konusu kitaptaki ifadeler, sosyal medyada büyük tepki gördü.

Ahlaksız kitaba skandal savunma! 'Sanat eseri'

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 19:07
  1. Ankara
  2. Abdullah Şevki
  3. Zümrüt Apartmanı

YORUM YAZ

  • BozkurtBozkurt14 sa önce
    Hemen tutuklayip cezaevine atin bu soysuzu
  • Allah'ın bir kuluAllah'ın bir kulu14 sa önce
    Bunun gibi bir tane hakim çıkarda serbest bırakırsa şaşmayın.
  • ÜmitÜmit14 sa önce
    Birşey olmaz ifadesi alınır ve serbest bırakılır. Chp ve hdp ayrıca sapık tayfa o kitaba sahip çıkar ve satın alırbu olayda böyle kapanır gider.
  • SelâmiSelâmi14 sa önce
    YA BU HERİF TAMBİ PİÇ TAM Bİ O.PERASYON Ç.OCUĞUYMUŞ. KELLESİ KOPARILMALIK TAM.İDAAAM İDAAAAMMM İDAAMMMM İSTİYORUZ HEPİMİZİN ÇOCUĞU VAR EVİN ÖNÜNDE OYNAMAYA DA MI ÇIKAMAYACAKLAR ARTIK BU ŞERREFSİZLER YÜZÜNDEN. DEVLET SEN İDAMI GETİRMEK İSTEMİYORSUN ANLAŞILDI EVELEYİP GEVELİYORSUNUZ. BANA GELİRSE İMZALARAIM DA NE DEMEK YAW SEN BAŞLAT.AMA VATANDAŞ OLARAK BİZ İDAMINI YERİNE GETİRİRRİZ HİÇ MERAK ETMEYİN

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