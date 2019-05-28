Ahlaksız kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı
Yazdığı 'pedofili' içerikli, ahlaksız ifadelerin kullanıldığı akıllara durgunluk veren kitabı ile gündem olan Yazar Abdullah Şevki göz altına alındı.28 Mayıs 2019 Salı 22:00
Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan “Zümrüt Apartmanı” isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki hakkında ‘TCK’nın 226. maddesi’ uyarınca ‘Müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Söz konusu şahıs göz altına alındı.
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