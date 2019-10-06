0553 313 94 23

Twerk rezilliğine imza atan ahlaksız kadın gözaltına alındı

Bir sünnet düğününde yaptığı dans ile ahlaksız görüntüler sergileyen kadın, 'cinsel taciz' suçlamasıyla gözaltına alındı.

06 Ekim 2019 Pazar 13:00
Twerk rezilliğine imza atan ahlaksız kadın gözaltına alındı

Hürriyet'tin haberine göre sosyal medyada geçen hafta ortaya çıkan ve tepki çeken sünnet düğününe ilişkin tahkikatta yeni bir gelişme daha yaşandı. O görüntülerdeki kadın 25 yaşındaki G.K ve onunla birlikte düğünde olan diğer dansöz de gözaltına alındı.

Başka bir şehirde olduğu belirlenen diğer dansçı ise aranıyor. Dansözleri amca H.K’nın ayarladığı da belirlendi. H.K önceki gün gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

Menderes’teki bir sokakta yapılan sünnet düğününde, sünnet çocuğunun önünde dans eden dansözün görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki çekmişti. Görüntülere ilişkin Av. Osman Taşdemir ve Adem Barlas, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 13:00
  1. İstanbul
  2. tverk dansı
  3. sünnet düğünü dansöz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Tarifi tutturulamayan' ekmeğin ünü ilçe sınırlarını aştı
    1. 'Tarifi tutturulamayan' ekmeğin ünü..
    2. YPG destekçisi Brett McGurk'ten..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    4. 500 milyon TL değerindeki araçlar..
    5. "Gidin ve küffara söyleyin,..
    6. Ege'deki 2 ada satışa çıkarıldı
    7. Kaftancıoğlu'nun yardımcısı gözaltına..
    8. Tarihçi Mustafa Armağan'ın acı günü
    9. Bayern Münih'e Hoffenheim dur dedi! 2-1
    10. Premier Lig'de Liverpol dolu dizgin!..
    11. ABD Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrıldı
    12. ABD, Arabistan'ı İran'a mecbur etti
    13. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:..
    14. Suriye'nin kuzeyinde hareketli anlar!..
    15. Beşiktaş'tan gönderilmişti! Belçika'da..
    16. Anca poz verirsiniz... Kendi gemisini..
    17. Hikmet Karaman'dan istifa yorumu:..
    18. Alişan'ın görüntüsü sosyal medyada..
    19. Avcı’dan 6 futbolcuya olumsuz rapor!
    20. TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
    21. BBP’de Olağan MKYK Toplantısı yapıldı!
    22. Ahlaksız kadın gözaltına alındı
    23. Emniyette yeni dönem! Artık bu görüntü..
    24. Büyük tepki çekmişti! O vicdansız..
    25. Irak’ta protestolar büyüyor!..
    26. MHP'den ABD Büyükelçiliğine sert tepki
    27. Irak Meclis Başkanı: Ben de sokağa..
    28. TBMM'de bu hafta
    29. Frigya'da turist sayısı giderek..
    30. Okullara dadanan çetelere geçit yok!..
    İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
    İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu