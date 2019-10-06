Twerk rezilliğine imza atan ahlaksız kadın gözaltına alındı

Hürriyet'tin haberine göre sosyal medyada geçen hafta ortaya çıkan ve tepki çeken sünnet düğününe ilişkin tahkikatta yeni bir gelişme daha yaşandı. O görüntülerdeki kadın 25 yaşındaki G.K ve onunla birlikte düğünde olan diğer dansöz de gözaltına alındı.

Başka bir şehirde olduğu belirlenen diğer dansçı ise aranıyor. Dansözleri amca H.K’nın ayarladığı da belirlendi. H.K önceki gün gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

Menderes’teki bir sokakta yapılan sünnet düğününde, sünnet çocuğunun önünde dans eden dansözün görüntüleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki çekmişti. Görüntülere ilişkin Av. Osman Taşdemir ve Adem Barlas, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.