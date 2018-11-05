"Ahlaksız deyyus" HDP'nin kurucularındanmış!

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Kendisini edebiyatçı olarak tanıtan ancak "eş değiştirme" açıklaması sonrası adı "ahlaksız deyyus"a çıkan Cezmi Ersöz, dün Hürriyet gazetesinde yayınlanan ropörtajında sapık düşüncelerini ahlaksızca ifade etmiş, Demirören Grubu’nun satın aldığı Hürriyet gazetesi de söz konusu sapkın cümleleri yayınlamaktan geri durmamıştı. Özellikle Doğan Medya grubu bünyesindeyken sapkın örgütleri ve kişileri sempatik göstermek için medya desteği sağlayan Hürriyet gazetesinin Demirören Grubu’na geçmesinin ardından da aynı yayın politikasına devam etmesi dikkat çekti.

Sapkınlık müptelası sözde yazardan 'oha' dedirten rezalet cümleler!

Hürriyet’in yayınladığı ve okurken bile utanç duyulacak olan iğrenç cümlelerinde Cezmi Ersöz, cinsel hayatta "eş değiştirme" sapkınlığının Avrupa’da çok yaygın olduğunu bunun Türkiye’de de uygulanabileceğini savunmuştu. Eşcinsel ilişki de dahil olmak üzere "grup" olarak birçok sapkın ilişki de bulunduğunu da itiraf eden Ersöz, Türk halkının cinselliği bilmediğinin bunun da milli ve manevi değelerinden gelen 'tabu' ve 'köklü önyargılar'dan dolayı olduğunu iddia etmişti. Sapkın fikirleri ile Müslüman Türk toplumunun milli ve manevi değerlerini hedef alan Ersöz’e ve Hürriyet gazetesine tepkiler çığ gibi büyümüştü.

"Ahlaksız deyyus" HDP’li çıktı!

Vatandaşların "Ahlaksız deyyus" diyerek tepki gösterdiği Ersöz’ün terör partisi HDP’nin kurucularından olduğu ortaya çıktı. Türk aile yapısını bozmaya yönelik iğrenç düşüncelerin savunucuları olan LGBTİ gibi akımlara verdiği destekle bilinen HDP, Müslüman Kürt halkının oylarını alarak milli ve manevi değerlerle asla bağdaşmayan sapık fikirlerin hadimliğini yapıyor.

Sapkınların savunucusu HDP!

Ersöz’ün kurucularından olduğu HDP, batının cinsel sapkınlıklarına müptela olmuş oluşumlara verdiği destekle biliniyor. HDP’li Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Filiz Kerestecioğlu gibi bir çok vekil ve belediye başkanı LGBTi (lezbiyen, gey, biseksüel, transeksüel, interseksüel) ve benzeri eşcinsel oluşumların düzenlemiş oldukları toplantılarda boy gösterdi. Hapiste tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın seçim konuşmalarında da eşcinsellere destek içeren pankartlar alenen sergilenmişti.

"Biz Kürt partisiyiz" diyen ancak "ibneyiz" diyenleri savunan HDP, 7 Haziran seçimlerinde eşcinsel evlilik için anayasal düzenleme vaadi vermiş, eşcinsel sapkın Barış Sulu adlı şahsı Eskişehir’den milletvekili adayı olarak göstermişti.

LGBTİ mensubu eşcinsel sapkınlar da HDP’nin kongrelerine ve mitinglerine katılarak Kandil’in partisine verdikleri desteği gösteriyorlar.

Batı tarafından fonlanıyorlar

CHP ve HDP'nin destek verdiği LGBTİ ve benzeri oluşumlar 'demokrasi ve özgürlük' adı altında toplumun milli ve manevi değerlerini tahrip ederek ahlaksızlık yaşantıyı meşrulaştırmak için batılı bir çok vakıf tarafından fonlanıyor.

Hedef: Toplumsal ahlak!

Milli ve dini değerlerden uzak bir Türk gençliği hedefleyen karanlık odaklar televizyon, internet, gazete, dergi, dernekler, yazarlar, yayınlar üzerinden temel yapı taşlarımızı hedef alıyor. Hiçbir ahlaki değerin benimsenmediği komünal ahlaksız yaşantıyı meşrulaştırmak ve yaygınlaştırmak için batı tarafından fonlanan bu özel gruplar, toplumu ahlaki olarak çökertmeyi hedefliyor.

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﻿Türkiye bu rezil gazetecilik olayını konuşuyor... ‘Deyyus’ ve Hürriyet’e tepki çığ gibi!