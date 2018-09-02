Ahlâksız Batı!

Münferit olaylar üzerinden Türkiye’yi ve İslam dünyasını hedef alan kirli bir propaganda yürüten Hristiyan dünyasının büyük bir ahlaksızlığın pençesinde kıvrandığı ortaya çıktı. Sürekli olarak kadın ve çocuk haklarından bahseden Batılı ülkelerde; çocukların cinsel içerikli görüntülerinin en fazla arandığı ve kadınlara yönelik tecavüz yoğun bir şekilde yaşandığı bildirildi. Internet Watch Foundation (IWF) isimli kuruluşun yayınladığı rapora göre çocukların cinsel içerikli görüntülerinin en fazla arandığı ilk beş ülkenin; Hollanda, ABD, Kanada, Fransa ve Rusya olduğu öğrenildi. Kadınlara yönelik tecavüz vakalarının en fazla görüldüğü ilk beş ülkenin ise ABD, Güney Afrika, İsveç, İngiltere ve Hindistan olduğu tespit edildi. Türkiye ve hiçbir İslam ülkesi ise raporda yer bulmadı.

SAPKINLIKLARININ KURBANI MASUM ÇOCUKLAR

İkiyüzlülüğü ve sadist bir egoizmi atalarından miras olarak devralan Hristiyan dünyası kadın ve çocuklar üzerinde narsist bir terör estiriyor. Internet Watch Foundation (IWF) isimli kuruluşun yayınladığı raporun sayfaları skandal gerçeği gözler önüne seriyor. Münferit olaylar üzerinden ülkemizi ve İslam dünyasını hedef alan Hristiyan ülkeler, hiçbir şeyden habersiz masum çocukların zorla oynatıldığı cinsel içerikli görüntülerin en fazla aratıldığı ve kadınlara yönelik tecavüz vakalarının en yoğun yaşandığı yerler olarak başı çekiyor.

İnternet arama motorlarında çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri en fazla arayan ilk beş ülkenin tamamının Hristiyan ülkelerden ibaret olması, Batı’nın ahlaki bir çürümüşlüğün pençesinde kokuştuğunu kanıtlıyor. Raporda sapkın içerikli aramaların en yaygın olduğu ülkelerin; Hollanda, ABD, Kanada, Fransa ve Rusya olduğu belirtiliyor. Raporda bazı Hristiyan ülkelerde bu tarz içerikli aratmaların ise her geçen yıl artış gösterdiğine dikkat çekiliyor.

TECAVÜZ SIRADAN HALE GELMİŞ!

Kadınlara yönelik gerçekleştirilen tecavüz vakalarında da Batı dünyası en önde yer alıyor. Kadını cinsel bir meta olarak gören Avrupalılar, tecavüz gibi iğrenç bir fiili gayet doğal bir şekilde gerçekleştiriyor. Dünya üzerindeki tecavüz istatistikleri de Hristiyan ülkelerindeki tecavüz vakalarının gün geçtikçe arttığını acı bir şekilde gözler önüne seriyor. ABD’nin başı çektiği listede sırasıyla; Güney Afrika, İsveç, İngiltere, Hindistan, Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya, Zimbabve, Danimarka yer alıyor.

İSLÂM ÜLKELERİ LİSTEDE YOK

Söz konusu istatistiklerde başta Türkiye olmak üzere hiçbir İslam ülkesi yer almıyor. İslam coğrafyasının kadınlar ve çocuklar için güvenli olmadığı propagandası ise bizzat Batılı bir kuruluşun yayınladığı raporla çürütülüyor. Münferit olayları abartarak bütün Müslümanları zan altında bırakanların ise Batı’daki ahlaki çürümüşlüğe ne cevap verecekleri ise gizemini koruyor.

PAPA REZALETİ İTİRAF ETMİŞTİ!

Çocuk pornosu ve tecavüzle ahlaksızlığın pençesi altında inleyen Batı dünyasında çürümüşlük kiliselere de sıçramış durumda. Başta Avrupa olmak üzere Hristiyan ülkelerin genelinde ortalama her 50 papazdan 1’inin çocuk tacizcisi olduğunun gün yüzüne çıkmıştı. Son yıllarda Katolik kiliselerinde 300’den fazla papaz 1000’i aşkın vakada çocuk tacizi skandalına karışmıştı. Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis’in, kiliselerdeki taciz ve tecavüz rezaletlerinin ayyuka çıkması üzerine suskunluğunu bozarak yaptığı açıklamada itiraf gibi sözler kullanmış ve “Kilise mensuplarının eğitmekle ve korumakla sorumlu oldukları gençleri istismar etmelerinin neden olduğu vahim skandalı görmezden gelemem” demişti.