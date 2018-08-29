Ahlaksız afişe vatandaşlar müdahale etti!
İzmit'teki bir alışveriş merkezinde açılan dans okulunun afişinde çıplak erkek figürü kullanılması vatandaşlar tarafından tepki topladı. Afişte yer alan erkek dansçının üzeri boyanarak, yanına 'edep' yazıldı.29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:04
İzmit'te bulunan bir alışveriş merkezinde açılan Anadolu Ateşi Dans Okulu'nun afişleri kentin birçok yerinde yer aldı. Gölcük Atatürk Bulvarı üzerinde panoda asılı bulunan afiş, olaya tepki gösteren vatandaşlar tarafından boyandı. Sprey boya ile erkek dansçının üzeri boyayarak tepkilerini dile getiren vatandaşlar panoya 'Edep' yazdı.
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