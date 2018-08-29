Ahlaksız afişe vatandaşlar müdahale etti!

İzmit'te bulunan bir alışveriş merkezinde açılan Anadolu Ateşi Dans Okulu'nun afişleri kentin birçok yerinde yer aldı. Gölcük Atatürk Bulvarı üzerinde panoda asılı bulunan afiş, olaya tepki gösteren vatandaşlar tarafından boyandı. Sprey boya ile erkek dansçının üzeri boyayarak tepkilerini dile getiren vatandaşlar panoya 'Edep' yazdı.

