Ahlak polisinin ’sanal tombala’ avı

Bursa ahlak polisi, ruhsatsız bir mekanda kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine söz konusu adrese yaptığı baskında son dönemlerde kumarcılar tarafından çok sık kullanılan ’sanal tombala’ ile karşılaştı. Sanal tombala oynatılan 8 bilgisayara el koyan ekipler şahıslar hakkında ise cezai işlem uyguladı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri ruhsatsız bir mekanda yasa dışı bahis oyunu oynatıldığının tespit edilmesi üzerine adrese baskın düzenledi. Ekipler baskında son dönemlerde kumarhanelerde çok sık kullanıldığı ve kumarcıların da ilgi gösterdiği öğrenilen ’sanal tombala’ yakaladı. Bilgisayarlara belli bir IP üzerinden kurulan ve aynı anda çok sayıda ilde çok sayıda kişinin giriş yaparak oynadığı sanal tombalayla karşılaşan ekipler bilgisayarlara el koydu. Bursa’da ilk defa ele geçirilen sanal tombala ile ilgili inceleme yapan ekipler, bu oyunu oynadıkları tespit edilen 8 kişiye 2 bin 560 lira para cezası keserken, iş yeri sahibine ise ’Kumar oynaması için yer ve imkan sağlama’ suçundan işlem yapıldı.