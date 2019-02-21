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Ahlak polisinden kumar baskını

Bursa ahlak polisi, kumar oynatılan 4 ayrı mekana 12 ekiple eş zamanlı operasyon düzenledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:15
Ahlak polisinden kumar baskını

Bursa ahlak polisi, kumar oynatılan 4 ayrı mekana 12 ekiple eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda iş yerleri kapatılırken, kumar oynadıkları tespit edilen 99 kişiye toplam 31 bin 680 lira para cezası kesildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumarla mücadele kapsamında 12 ekiple yasa dışı oyun oynattıkları yönünde ihbar bulunan 4 mekana eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında kumar oynattıkları tespit edilen iş yerlerinde arama yapan ekipler, kumar oynayan şahıslar hakkında da işlem yaptı.


İş yerlerinde yapılan aramalarda kumardan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 900 lira, 200 dolar, 100 euro, 3 adet tombala makinesi, 450 tane tombala kartı, çok sayıda pul, 270 adet üzerinde rakamlar yazan top, 52 adet oyun kartı ve para yerine geçen 199 adet poker pulu ele geçirildi.


Operasyonda iş yerlerine kumar oynamak için gelen 99 kişiye de toplam 31 bin 680 lira idari para cezası kesildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:15
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