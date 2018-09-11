Ahıska Türkleri ülkelerine dönmek istiyor!

Uluslararası Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Cavit Aliyev, Ahıska Türklerinin ana vatanı olan Gürcistan'a dönmek istediğini belirterek, "Biz bu toprağın evlatlarıyız, binlerce yıl boyunca atalarımız burada yaşadı." dedi.

Merkezi Rusya'da bulunan Uluslararası Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Başkanı Cavit Aliyev ve beraberindeki heyet, Gürcistan Uzlaşma ve Sivil Eşitlik Konularından Sorumlu Devlet Bakan Yardımcısı Laşa Darsalia ile görüştü.

Görüşmede, 2007'de kabul edilen Ahıska Türklerinin Gürcistan'a dönüş süreci ile ilgili yasanın uygulanması ele alındı.

Aliyev, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, cemiyetin, Ahıskalıların vatana dönmeleri amacıyla kurulduğunu ve bu yöndeki çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

"BİZ BU TOPRAĞIN EVLATLARIYIZ"

Üst düzey yetkililer ile Ahıska Türklerinin ana vatanı olan Gürcistan'a dönüş sürecinin ele alındığını kaydeden Aliyev, "Biz bu toprağın evlatlarıyız, binlerce yıl boyunca atalarımız burada yaşadı. Biz bunu Gürcistan'da topluma daha yakından anlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Aliyev, "dönüş yasasının" etkili işlemediğini savunarak, bu yönde bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini ve bunları Gürcü yetkililere ilettiklerini söyledi.

1944'TE SÜRGÜN EDİLDİLER

Gürcistan'a dönen Ahıska Türklerinin burada vatandaşlık alabilmesi için görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Aliyev, dönüş sürecinin hızlandırılması ve dönüş için vakit sınırlaması getirilmemesi gerektiğini söyledi.

Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türk, "sınır güvenliğini tehdit ettikleri" gerekçesiyle sürgün edildi. Ahıska'dan, önce Özbekistan'a oradan da İnguş Cumhuriyeti'ne (İnguşetya) sürgün edilen ve burada hayatlarını sürdürmek zorunda kalan Ahıska Türkleri, vatanlarına dönmek istiyor.