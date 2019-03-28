Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ahıska Türkleri, baharın gelişini kutladı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından Ahlat’taki bir alışveriş merkezinde düzenlenen "Bahar Şenliği" kutlaması oldukça ilgi görürken, ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlama yapan Ahıskalılar güzel görüntüler oluşturdu. Programın açılış konuşmasını yapan DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıskalıların Türkiye için son durak olduğunu belirterek, Ahıskalıların Türkiye için, Türk milleti için canını vereceğini söyledi. Türkiye’nin güçlendikçe hem Türk dünyasına hem de İslam coğrafyasına büyük faydası olacağını ifade eden Kassanov, "Cumhurbaşkanımızın yanında olmamız ise her şeyden önce bizim vefa borcumuzdur" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ise, artık Türkiye’nin yeni bir Ahıska daha doğurduğunu ve o doğan şehrin adının ise Ahlat olduğunu söyledi. Başkan Çoban, "Derdiniz derdimiz, ızdırabınız ızdırabımızdır.Sıkıntılarımız geçmişte kalsın. Vatanımızda, yurdumuzda bir daha sıkıntı yaşamayalım" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bahar şenliği kutlaması müzikli eğlenceyle devam etti.

Kutlama sonunda Başkan Çoban tarafından DATÜB Genel Başkanı Kassanov’a el yapımı Osmanlı tuğralı bir tablo hediye edildi.

Düzenlenen kutlama programına DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ahlat’taki bazı kurum amirleri ve Ahıska Türkleri katıldı.