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Ahıska Türkleri anavatanlarında buluştu: Bize en büyük desteği Türkiye veriyor

Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden 1944'te sürgün edilen, çeşitli ülkelerde yaşayan Ahıska Türkleri, DATÜB ve TİKA desteğiyle anavatanları Gürcistan'a getirildi. DATÜB Başkanı Ziyaddin Kassanov "Bize en büyük desteği her zamanki gibi Türk devletimiz veriyor, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman arkamızda" dedi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 22:44
Ahıska Türkleri anavatanlarında buluştu: Bize en büyük desteği Türkiye veriyor

Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin tarafından 1944'de Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen ve 74 yıldır sürgün hayatını yaşayan Ahıska Türkleri, anavatanları Gürcistan'da bir araya geldi.

Yıllardır Ahıska'daki köylerini ziyaret etmeyi isteyen Ahıskalılar, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle 3 günlük bir program kapsamında Ahıska bölgesinde buluştu.

Aralarında Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin de olduğu toplam 9 ülkeden getirilen 130 kişilik heyet, dün, Ahıska kenti ve yakındaki köyleri, eski evlerini, mezarlıkları ve camileri gezdi.

Gezinin ikinci gününde ise Ahıskalılar, kentteki Rabati kalesinde DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov tarafından kabul edildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman arkamızda"

Kassanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahıska Türklerinin haksız yere sürgüne gönderildiğini hatırlatarak, uzun yıllar sonra bugün birçok Ahıska Türkü ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Gezinin amacının sürgünü bizzat yaşayanları buluşturmak olduğunu belirten Kassanov, "Bize en büyük desteği zamanki gibi Türk devletimiz veriyor, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her zaman arkamızda." ifadesini kullandı.

Kassanov, ayrıca katkıları nedeniyle TİKA yönetimine de teşekkür etti.

Türkiye'nin 50 bine yakın Ahıskalıya Türk vatandaşlığı verdiğini, son zamanlarda Erzincan'a 700 Ahıska Türkü ailenin getirildiğini hatırlatan Kassanov, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizim milletimize yaptığını daha önce hiçbir cumhurbaşkanı yapmadı." diye konuştu.

Kassanov, Ahıskalı gençlerin birçok ülkede eğitim alabilmesi için Türk devletinin ciddi destek sağladığının da altını çizerek bu yardımlar için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB) teşekkürlerini iletti.

Gürcistan tarafına ve yetkililerine de teşekkür eden Kassanov, asıl amaç ve isteklerinin, Ahıska Türklerinin istedikleri zaman vakit sınırlaması getirilmeden, şartsız ve koşulsuz Gürcistan'a dönebilmeleri olduğunu da vurguladı.

Ahıska Türkleri 1944'te sürgün edildi

Sovyetler Birliği lideri Stalin, Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde 200 civarındaki köyde yaşayan Türk kökenlileri, tren vagonlarına doldurarak 14 Kasım 1944'te Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a sürgün etti.

Bugün 500 bin dolayında Ahıska kökenli Türk, yoğun olarak Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, ABD ve Ukrayna'da yaşıyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 22:44
  1. Erzincan
  2. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB)
  3. Gürcistan
  4. Ahıska Türkleri
  5. TİKA
  6. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)

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