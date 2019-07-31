0553 313 94 23

AHISKA heyetinden çalışma ziyaretleri

Temmuz ayı çalışmaları için Türkiye’ye gelen Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti Ankara’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:08
AHISKA heyetinden çalışma ziyaretleri

Temmuz ayı çalışmaları için Türkiye’ye gelen Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) heyeti Ankara’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.


Bir dizi çalışmalar gerçekleştirmek üzere Ankara’ya gelen Dünya Ahıska Türkleri Birliği(DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve heyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim Kalın, TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB)Abdullah Eren’i ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.


Cumhurbaşkanlığı görüşmeleri ile ilgili açıklama yapan DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Türkiye’de ikamet eden Ahıskalı doktorların diploma denklik durumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2015 yılında Ukrayna’daki savaş bölgelerinden çıkarılarak iskanlı göç kapsamında Türkiye’ye getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ve Bitlis’in Ahlat ilçelerine yerleştirilen Ahıskalıların durumu ve bundan sonraki dönemde Türkiye’ye gelecek olan Ahıskalıların serbest göç yerine iskanlı göç kapsamına alınması ve diğer konuların görüşüldüğünü aktardı. Daha sonra TİKA Başkan VekiliSerkan Kayalar’ı ziyaret eden DATÜB Genel Başkanı Kassanov, TİKA’nın yurtdışında yaşayan Ahıskalı Türkler’in her zaman yanında olarak, onlara büyük hizmetler verdiğini belirterek bu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.


Görüşme sırasında, dünyanın farklı ülkelerinde 75 yıldır vatan hasreti ile yaşayan Ahıskalıların vatanlarını ilk kez ziyaret etmelerini sağladıkları için teşekkür eden Başkan Kassanov, “Gürcistan’a göç eden Ahıskalıları yaşadıkları bölgelerde geliştirilen projelerle onlara dikiş makineleri veren, seracılık, hayvancılık gibi kendilerinin geçimlerini sağlayacak çalışmaları başlatan ve alınan evlerin yıpranmış pencere, kapı ve çatılarının tamir tadilat işlerinin yapılması gibi çalışmaları yürüten TİKA’dan bundan sonra da yapılacak projelerde destek talebinde bulunuyoruz” dedi.


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı(YTB) ziyaretinde Ahıskalı Türklere yönelik çalışmaları ile her zaman ön plânda olduğunu ifade edenDATÜB Genel Başkanı Kassanov, “Özellikle Ahıskalı Türklerinin toplum halde yaşadıkları ülkelerden her yıl Ahıskalı öğrencilerin Türkiye Bursları Programı kapsamında Türkiye’ye getirilmesi oldukça önemli bir çalışmadır. DATÜB’ün nihai hedefleri içerisinde yer alan Ahıskalı gençlerin eğitimi konusunda YTB ile ortak hareket edilerek, yerinde burslandırma projesi çerçevesinde dört yıldır Gürcistan’ın Ahıska Devlet Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere verdikleri destek ve çalışmalardan dolayı YTB Başkanı’na teşekkür ederiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:08
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkeli’de otomobil takla attı: 1yaralı
    1. Türkeli’de otomobil takla attı: 1yaralı
    2. Fuat Sezgin'in hayatı Dijital Gösterim..
    3. Avrupa borsaları Fed kararı öncesi..
    4. Bursaspor-Altay maçında 3 gol
    5. Galatasaray’ın yeni transferi Emre..
    6. Akten: Yazıcıoğlu'nu öldürenler bunun..
    7. Emre Mor, İstanbul'da
    8. Meşrubat yüklü kamyonet eve çarptı
    9. Yeddiemin deposunda çıkan yangında..
    10. Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası
    11. ABD'den resmi açıklama geldi: Chinook..
    12. Teksas’ta rafine yangını
    13. İran rejimi karşıtı "Halkın..
    14. Uzman Onbaşı trafik kazasında hayatını..
    15. Çevreci gençler sahil temizliğinde
    16. Beşiktaşlı pilottan Sergen Yalçın'a..
    17. Kontrolden çıkan kamyonet evin..
    18. Kadına sokak ortasında kanlı infaz
    19. Kayınpeder eski damadını vurdu: 1..
    20. Manisa FK tescillendi
    21. ABD'de arka bahçesinde sahipsiz kedi..
    22. Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca..
    23. Meksika'da gazeteci ölü bulundu
    24. AHISKA heyetinden çalışma ziyaretleri
    25. Balıkesir’de can pazarı: 1 ölü, 12..
    26. Patlayan klima motoru yangınına neden..
    27. Trafik uygulamasına katılan çocuklara..
    28. Kadınlar, kocası tarafından öldürülen..
    29. Jandarma’dan kaçak midye operasyonu
    30. Eskişehirsporlu futbolcular alacakları..
    AK Partili eski vekil açıkladı! 'Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ediyoruz'
    AK Partili eski vekil açıkladı! 'Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket ediyoruz'
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi