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’Ahilik Teşkilatından Sosyal Kooperatifçiliğe’ projesi

Ticaret İl Müdürlüğü ve Şeyh Edebali Üniversitesince hazırlanan ’Ahilik Teşkilatından Sosyal Kooperatifçiliğe’ projesinin açılış toplantısı yapıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:56
’Ahilik Teşkilatından Sosyal Kooperatifçiliğe’ projesi

Ticaret İl Müdürlüğü ve Şeyh Edebali Üniversitesince hazırlanan ’Ahilik Teşkilatından Sosyal Kooperatifçiliğe’ projesinin açılış toplantısı yapıldı.


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki toplantıda, Bilecik’in ticaret hayatına ilişkin yeniden bir yapılanma içerisine gireceklerini anlatarak esnafların da yer alacağı eğitimler düzenleyeceklerini söyledi. Bilecik’in butik bir il olmasından dolayı herkese ulaşılabileceğini ifade eden Vali Şentürk, "Bilecik ve ilçelerinin kendine özgü artıları, değerleri var. İşte bizim bunların farkındalığını artırmalıyız. Esnaflarımız ile bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Belediyelerimiz ve kurumlarımız bunu yapabilmek için sahada olacağız. Esnafımız ile konuşacağız, onlarda gelip gidecekler. Bakacağız ne yapıyoruz? Yanlış yapılıyorsa tepkimizi koyacağız, doğru işlerde de iltifatımızı esirgemeyeceğiz, gerekirse ödüllendireceğiz. 5 ayrı eğitim programında 3’er günlük eğitimler olacak. Hepsi ayrı birimde yapılacak, esnafa dönük kapsamlı bir çalışma olacak” ifadelerine yer verdi.


Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta ise projenin bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, proje kapsamında Bilecik genelinde sosyal kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması ile ortakların ihtiyaçlarının karşılanması, ortakların ekonomik ve sosyal refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçladıklarını bildirdi.


Program, Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma ve Uygulama Merkezi eski Müdürü öğretim görevlisi Kazım Ceylan’ın ’’Ahilik’’ hakkında konuşma yapmasıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:56
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