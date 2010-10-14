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Ahilik, prensipleriyle yaşatılmalı”

Ahilik Kültür Haftası etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde (İTİCÜ) ‘Ahilik Geleneğini Yaşatma’ Sempozyumu gerçekleştirildi

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Ahilik, prensipleriyle yaşatılmalı”

3 ayrı üniversitenin öğretim görevlileri tarafından sunulan tebliğlerde, ahilik müessesesinin prensipler yönüyle yaşatılmasının gerekliliği vurgulandı. Sempozyumun açılışında konuşan İTİCÜ Rektörü Prof. Dr. Sabri Orman, ahiliğin bir terbiye mektebi olduğunu söyledi. Orman, “Ahiliğin asıl gayesi, insanlığın dünya ve ahiret mutluluğu, herkesin huzur içinde yaşamasıdır. Güleryüzlü tatlı söz, huy güzelliği, cömertlik, bağışlamak.. Bütün bunlar ahilik kültürünün birer parçasıdır. Bu değerler, hepimizin topyekün kalkınmasının lokomotifi olabilir” dedi. Prof Orman, “Ahiliği bir nostalji rüzgarı olarak görmeden, ‘tarihimizde bu da varmış’ demeden iyice anlamak, her kurumda yaşatmak önceliğimiz olmalıdır” diye konuştu. İTO Yönetim Kurulu Üyesi İsrafil Kuralay ise Ahilik teşkilatındaki prensipleri günümüzde de yaşatmanın mümkün olduğunu, bunun gelecekte toplumun her katmanına fayda sağlayacağını dile getirdi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Erhan Erken de, Ahilik müessesesinin kurum ve yapı olarak yeniden var olmasının mümkün olmadığını ancak, fonksiyon olarak ahiliğin güzel yaşanmış alanlarıyla günün koşullarına göre tavsiye edilmesi gerektiğini söyledi. Erken, “Bu noktada TOBB, İTO, TUSKON, MÜSİAD, TÜSİAD ve esnaf odaları gibi önemli müesseseler ahilik geleneğinin prensiplerini barındırma konusunda bundan sonra da ellerinden geleni yapmalıdır. İster kamu ister sivil inisiyatif olsun, her alanın bir makinenin dişlisi gibi ahenkli çalışması gerekiyor. Bu sağlanırsa dengeli bir toplum ortaya çıkar” diye konuştu. Sempozyumun ana oturumunun konuşmacılarından İTİCÜ MYO Öğretim Üyesi Dr. Nihat Alayoğlu, teorik eğitimin yetersizliğine dikkat çekti. Dünyada akıl hocalığı akımının öne çıktığını söyleyen Alayoğlu, “Şirketler, geçmişte ahilik geleneğinin ana unsurlarından birisi olan usta çırak ilişkisini günümüz koşullarına uyarlamaya çalışıyor. Şirketlerin kariyer planlarında Ahilik müessesinin izlerini görmek mümkün. Sanatın, kişiliğin, olgunluğun iç içe geçtiği Ahiliğin prensiplerini barındıran çağdaş bir modelin geliştirilmesine ihtiyaç var” dedi. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi Deniz Özbay ise,Ahilik geleneğinin modern iş dünyasına yansımalarının kurumsallaşma sürecinde benimsenmesi durumunda sorunların daha hızlı aşılacağına dikkat çekti. TBMM BAŞKANI ŞAHİN, ‘YILIN AHİSİ’ Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından yılın ahisi seçildi. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in de katılacağı Ahilik Haftası kutlama törenleri çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından “Yılın Ahisi” seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin’e ahiliği temsilen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından Şed kuşatılacak.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 09:58
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