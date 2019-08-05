Ahilik Araştırma Merkezi Müdürü Ceylan Osmaneli’nde

Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma Merkezi Müdürü Kazım Ceylan Bilecik’in Osmaneli ilçesine geldi.

Ticaret İl Müdürlüğü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin ortaklaşa hazırladığı ’Ahilik Teşkilatından Sosyal Kooperatifçiliğe’ projesinin tanıtımı Bilecik TSO toplantı salonunda gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde ahilik kültürünün yeniden canlandırılmasının ve yaşatılması için çalışmaları eğitim çalışmaları için Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin konuğu olarak projede yer alan Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Araştırma Merkezi Müdürü Kazım Ceylan ilçeyi gezerek, Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerinde konakladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Ahilik kültürünün yaşatılması kapsamda esnaf ve sanatkarlara yönelik eğitim faaliyetleri Osmaneli Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılıyor. Ayrıca sosyal kooperatifçiliği geliştirmek ve yaygınlaştırmak adına projede yer alan faaliyetlerin hayata geçirilmesi bu eğitimlerle planlanıyor. Değerli hocamız Kazım Ceylan’ı ilçemizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Kendilerine ilçemize kattığı değer için teşekkür ediyoruz” dedi.