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AHİD’den MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Yiğiner’e ziyaret

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman ve yönetim kurulu üyeleri, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner’i ziyaret etti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:25
AHİD’den MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Yiğiner’e ziyaret

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman ve yönetim kurulu üyeleri, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner’i ziyaret etti.


Ankaragücü Beştepe Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette AHİD Genel Başkanı Yaman, “Bizlerin her daim yanında olan Mehmet Yiğiner başkanımıza teşekkür ediyoruz. İkinci dönemimizde de yönetimiyle birlikte ziyaretimize geldi, bizler de geciktirmeden iade-i ziyarette bulunmak ve kongre öncesi başarılar dilemek için bugün burada bulunuyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.


"Ankaragücü hak ettiği yere gelmeli" diyen Yaman, “Ankaramızın şanlı kulübü, tarihi simgelerimizden biri olan Ankaragücü’ne en sıkıntılı dönemlerinden birinde gelerek, bugünkü noktaya gelmesinde kilit rol oynayan başkanımıza Ankaralılar Derneği olarak teşekkür ediyoruz. Biz de Ankaragücümüzle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gençlerbirliği ve diğer takımlarımızı daha iyi yerlerde görmek istiyoruz” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yiğiner, “AHİD Başkanı Sayın Hilmi Yaman ve ekibine teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum. AHİD olarak Ankara adına iyi niyetli ve gönüllü olduklarını biliyorum. Ankaramızın sorunlarına karşı duyarlılığımızı geliştirerek, biz Ankara’da yaşayanları ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine katılarak, çözümün bir parçası olmalıyız. İlgili kurum ve kuruluşlar ile devamlı işbirliği, istişare ve dayanışma içinde hareket etmeliyiz. Önümüzde bir kongremiz var, bugüne kadar gayretli çalışmalar içerisinde olduk. Bundan sonraki süreçte de Allah mahcup etmesin. Destekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:25
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