Ahi Evran Üniversitesi Öğrencisi, Rektör Karakaya’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini hediye etti

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrencisi Muhammed Mazhar Şahin, ikinci döneminde Rektör olarak atanan Vatan Karakaya’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini hediye etti.

KAEÜ’si Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi MuhammedMazhar Şahin, bölüm temsilcisi olarak yaptığı ziyaretteRektör Vatan Karakaya’nın yeniden atanmasının sevinciniyaşadığını belirtti.

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın portresini hediye eden öğrenci’ye Rektör Karakaya, aldığı portreyi odasının en güzel yerine asacağını söyledi.

Kırşehir’de Rektörlük seçimlerinde çıkan söylentiler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı ataması sonrasında Cumhurbaşkanının portresini hediye eden Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi MuhammedMazhar Şahin, "Cumhurbaşkanımızın Kırşehir’in üniversitesini ayağa kaldıran Vatan hocayı ataması biz öğrencileri mutlu etti. Cumhurbaşkanımızın talepler üzerine atama yapmaması ve yapılan hizmeti ön plana alması ise güvenimizi arttırdı. Rektör Karakaya ile bir dönem geçiren öğrencilerin memnuniyeti de fazla, Rektörlük; öğrenciler ve şehir için yaptığı hizmetlerle de ön plana çıkıyor."dedi.

Öğrencisinin ziyareti ve aldığı hediye karşısında açıklamada bulunan KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya, memnuniyetini dile getirerek üniversitenin şehirle bütünleşeceğini ve Rektörlük kapısının herkese açık olduğunu belirtti.