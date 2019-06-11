0553 313 94 23

Ahi Evran Üniversitesi Öğrencisi, Rektör Karakaya’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini hediye etti

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrencisi Muhammed Mazhar Şahin, ikinci döneminde Rektör olarak atanan Vatan Karakaya’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini hediye etti.

11 Haziran 2019 Salı 17:47
Ahi Evran Üniversitesi Öğrencisi, Rektör Karakaya’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresini hediye etti

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğrencisi Muhammed Mazhar Şahin, ikinci döneminde Rektör olarak atanan Vatan Karakaya’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portresini hediye etti.


KAEÜ’si Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi MuhammedMazhar Şahin, bölüm temsilcisi olarak yaptığı ziyaretteRektör Vatan Karakaya’nın yeniden atanmasının sevinciniyaşadığını belirtti.



CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın portresini hediye eden öğrenci’ye Rektör Karakaya, aldığı portreyi odasının en güzel yerine asacağını söyledi.




Kırşehir’de Rektörlük seçimlerinde çıkan söylentiler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı ataması sonrasında Cumhurbaşkanının portresini hediye eden Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencisi MuhammedMazhar Şahin, "Cumhurbaşkanımızın Kırşehir’in üniversitesini ayağa kaldıran Vatan hocayı ataması biz öğrencileri mutlu etti. Cumhurbaşkanımızın talepler üzerine atama yapmaması ve yapılan hizmeti ön plana alması ise güvenimizi arttırdı. Rektör Karakaya ile bir dönem geçiren öğrencilerin memnuniyeti de fazla, Rektörlük; öğrenciler ve şehir için yaptığı hizmetlerle de ön plana çıkıyor."dedi.



Öğrencisinin ziyareti ve aldığı hediye karşısında açıklamada bulunan KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya, memnuniyetini dile getirerek üniversitenin şehirle bütünleşeceğini ve Rektörlük kapısının herkese açık olduğunu belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:47
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milyonları ilgilendiriyor! Otomobil satışlarında flaş gelişme
    1. Milyonları ilgilendiriyor! Otomobil..
    2. Mısır'da kadın aktivistlere yönelik..
    3. Türkiye DEAŞ mensubu 3 kişiyi ve..
    4. Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
    5. Bartın'daki FETÖ/PDY davaları
    6. Geleneksel Türkçe Şöleni
    7. Ahi Evran Üniversitesi Öğrencisi,..
    8. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan:..
    9. Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ve..
    10. Kınık Devlet Hastanesi hizmete başladı
    11. Kayseri Üniversitesi İlk Mezunlarını..
    12. Aracından cephane çıkmıştı, tutuklandı
    13. "Ergenekon" davası hakim ve savcıları..
    14. Evden firar eden papağanı itfaiye de..
    15. Arşiv firmasının deposunu saran..
    16. Kaptan adli kontrol şartıyla serbest..
    17. Böylesi daha önce görülmedi!..
    18. Balkondan düşen küçük çocuk hastanede..
    19. Bakan Selçuk İsviçre'de
    20. Kapalıçarşı'da altın
    21. Samsun’da ev eşyası taşıyan kamyon..
    22. GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de arşiv..
    23. Karaman’da tırla çarpışan keçi yüklü..
    24. Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde..
    25. Suriyelilerin plaja alınmaması..
    26. İsveç'te İstanbul ve Gaziantep..
    27. Büro Memur-Sen Başkanı Yılancı’dan..
    28. Başkent için kuvvetli yağış ve dolu..
    29. Çiftçilerden hasat yangını uyarısı
    30. Birlikler harekete geçti! 123 göçmen..
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!