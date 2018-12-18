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Ahi Evran kimdir nerelidir? Hangi dönemde yaşadı?

Ahi Evran 1171 yılında Azerbaycan’da dünyaya geldi. Ahi örgütünün kurucusu olan Ahi Evran, Şems-i Tebrizi’nin öldürülmesi olayı ahilerin üzerine yıkılıp kendisinin de tertipleyici durumunda gösterilmesi üzerine, Seyyid Şerefeddin ile Ahi Ahmed’i yerine vekil bırakıp Kırşehir’e gitti. İşte Ahi Evran kimdir nerelidir? Hangi dönemde yaşadı sorularının cevabı…

18 Aralık 2018 Salı 15:12

Ahi Evran 1171 yılında Azerbaycan’da dünyaya geldi. Ahi örgütünün kurucusu olan Ahi Evran, Şems-i Tebrizi’nin öldürülmesi olayı ahilerin üzerine yıkılıp kendisinin de tertipleyici durumunda gösterilmesi üzerine, Seyyid Şerefeddin ile Ahi Ahmed’i yerine vekil bırakıp Kırşehir’e gitti. İşte Ahi Evran kimdir nerelidir? Hangi dönemde yaşadı sorularının cevabı…

Ahi Evran kimdir?

Ahi Evran 1171 yılında Azerbaycan'ın hoy şehrinde doğmuş ve 1262 yılında Kırşehir'de vefat etmiştir. Asıl adı Nasıruddin Mahmud Ahi Evran bin Abbas'dır. Ahi Evran, ilk eğitimini hoy'da alıp Ahmet Yesevi'nin talebelerinin sohbetlerinde bulunmuştur. Hacı Bektaş veli ve Mevlana ile aynı dönemde yaşamıştır.Ahi Evran'ın adı kayıtlara Nasir üd-din EbüI-Hakäyik Mahmud El Hoy olarak geçmiştir. Evran ismi ise herkesi korkutan yılanın onu görünce sakinleşmesi sebebiyle insanlar tarafından anılmaya başlanmıştır.

Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen alperenlerden biri de Ahi Evran'dır. Denizli, Konya ve Kayseri gibi şehirleri gezerek Ahilik teşkilatının kurulması ve yayılmasında önemli rol oynamıştır.Asıl mesleği debbağlıktır. Osmanlı Devleti zamanında Ahi Evran'ın esnafın piri olarak kazandığı ün Anadolu, Rumeli, balkanlar ve Kırım'a kadar yayılmıştır. Ahi Evran, Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya gelen sanatkâr ve tüccarların dayanışmasını sağlamıştır. Onlar arasında sağlam bir birlik oluşturarak kaliteli mal üretmelerini teşvik etmiştir. Daha sonra Kırşehir'e yerleşerek vefat edinceye kadar burada yaşamıştır.

Ahi Evran hangi dönemde yaşadı?

Ömrünün sonlarına doğru Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki taht mücadelelerine karışmış ve II. İzzeddin Keykavus tarafını tutmuştur. Mevlana ve çevresi ile siyasi ihtilafa düşer. Bu ihtilafta da Mevlana'nın oğlu Alaaddin Çelebi Ahi Evran'in yanındadır. Mevlana'nın diğer oğlu Sultan Veled'in, Ahi Evran'in ölümü üzerine yazdığı rubaide geçen ay tutulmasına dayanarak 12 Nisan 1261'deki meydana gelen parçalı ay tutulması aynı zamanda Ahi Evren'in ölüm günüdür.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 15:12
  1. Konya
  2. Kırşehir
  3. Kayseri
  4. Denizli
  5. Ahi Evran kimdir?
  6. Ahi Evran hangi dönemde yaşadı?

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