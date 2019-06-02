Ahi diyarında 6 asırlık hatim geleneği

Ahiliğin engin ve evrensel değerlerinin doğduğu Kırşehir’de 6 asırdır hizmet veren Ahi Evran-ı Veli Camisi’nde “hatim” geleneği sürdürülüyor. Cami, Selçuklu-Osmanlı döneminin önemli eserleri arasında yer alıyor. İçinde Ahi Evran-ı Veli ve bazı yakınlarının kabirlerinin de olduğu caminin imamları, yüzyıllardır mukabele geleneği ile hatim yapmayı sürdürüyor. Vatandaşlar da ramazanda tarihi camide sabah ve ikindi namazları öncesinde devam ettirilen bu geleneğe ilgi gösteriyor. Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, Ahi diyarı Kırşehir’de mukabele geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü belirterek, il genelindeki birçok camide ramazanda mukabele ile Kur’an-ı Kerim okunduğunu, vatandaşların başta tarihi camiler olmak üzere bu Kur’an ziyafetine büyük ilgi gösterdiklerini dile getirdi.