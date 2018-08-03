0553 313 94 23

"Kızıma gösterilen ilginin sebebi ırkçılık"

Terör devleti İsrail'in 8 ay boyunca hapsettiği ve geçtiğimiz günlerde serbest bıraktığı Filistinli Ahed Temimi'nin annesi, kızına yönelik ilginin bu denli fazla olmasını ırkçılıktan kaynaklandığını söyledi.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:32
"Kızıma gösterilen ilginin sebebi ırkçılık"

Ahed Temimi ve annesi, zorba devlet İsrail'in cezaevlerinde geçirdikleri yaklaşık 8 aydan sonra evlerine, normal hayatlarına döndü.

Neriman Temimi, Nebi Salih beldesindeki evlerinin kapılarını Anadolu Ajansı ekibine açtı.

"HER FİLİSTİNLİ ÇOCUK BİRER AHED'DİR"

Nebi Salih beldesinde herkesin direnişe katıldığını söyleyen anne Temimi, "Her Filistinli çocuk birer Ahed'dir ve hepsi de aynı takdiri hak ediyor." dedi.

"KIZIMA GÖSTERİLEN İLGİNİN SEBEBİ IRKÇILIK"

Temimi, kızının uluslararası basının ilgisini çekmesine ilişkin ise, "Dünyada bir ırkçılık hâkim. Ahed'e ilgi duyuyorlar, çünkü güzelliğiyle Batılılara benziyor. Bir İsrail gazetesi de 'Ahed ile dayanışma halindeyiz çünkü bize benziyor' başlığını atmıştı. İşte bu ırkçılıktır. Hâlbuki her Filistinli çocuk ayrı bir hikâyedir." değerlendirmesinde bulundu.

Batılı ve İsrailli basın yayın organlarının "Ahed'in saçlarına ve gözlerine odaklandığını" belirten annesi, aynı taraflara Filistinli tutukluların, özellikle de Filistinli çocukların yaşadıklarını gündeme taşıma çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 11:32
  1. Ahed Temimi
  2. İsrail
  3. Filistin

YORUM YAZ

  • ihsihs1 sa önce
    Demek ki neymiş? Müslüman her haliyle Müslümana benzemeli
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

''99'da Oktar tutuklandı, deprem oldu. 2018'de tutuklandı, kanlı ay tutulması oldu'' Tepki çeken açıklamalar!
  1. ''99'da Oktar tutuklandı, deprem oldu...
  2. Ballı susamlı tavuk nasıl yapılır?
  3. Muharrem İnce'nin apoletlerini..
  4. Antalya'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
  5. Çukurova Üniversitesi taban puanları..
  6. Nijerya'da tekne faciası: 21 ölü
  7. Kişi hangi akrabaları ile evlenemez?
  8. Uğur Dündar'dan CHP'ye: Hırsızlarla...
  9. Onun işi dev yapıları 'patlatmak!..
  10. Van Gölü'nde 2 silah bulundu
  11. Enez'deki Fatih Camii ezan sesini..
  12. Fındık üreticileri fiyat..
  13. Feminazileri kudurtan protesto
  14. Şanlıurfa TOKİ Küçükler Akebe kura..
  15. Youtuber Halil Söyletmez yoğun bakımda..
  16. Kebapçı Selahattin'den olay sözler:..
  17. KHK ile rütbesi sökülen polis, tarihi..
  18. FETÖ'nün talimatıyla CHP'ye üye olmuş!
  19. 15 yıldır işe gitmeyip maaş alan memur..
  20. Kayıp olup da hayatta olup olmadığı..
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
Sen daha yeni mi anladın Ahmet Hakan?
Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!
Trump, "Rahip Brunson serbest kalmazsa tüm Hristiyan dünyasını karşınıza alırsınız" dedi... Erdoğan'dan tarihi cevap!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
THY kariyer ilanları 2018
THY kariyer ilanları 2018
Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...