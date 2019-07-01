AHBAP üyelerinden barınak ziyareti

Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Bilecik gönüllüleri, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, merkez temsilcileri ve çalışanlarla bir araya geldi.

Sosyal sorumluluk projeleriyle tüm Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren, ‘Sevginin ve Gerçeğin Peşindeyiz’ sloganıyla yayılan (AHBAP) Bilecik gönüllüleri, Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, barınaktaki hayvanlarla bir araya geldiler.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ile Hayvanları Koruma Derneği Bilecik Temsilcisi Sühendan Senger ve çalışanların karşıladığı üyeler, barınaktaki hayvanlarla tek tek ilgilendiler. Ziyaretleri hakkında sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan üyeler, “Bilecik Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, ahbaplarımızla buluştuk. Ahbaplarımız burada tedavilerini olup sağlıklarına kavuştuktan sonra doğal yaşamlarına geri dönüyorlar ve ne zaman ihtiyaç duysalar Bilecik Belediyesi’nin yanlarında olduklarını da böylece size bildirmek istiyoruz” ifadelerine yer verdiler.