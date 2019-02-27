Ahad Saadi'nin "Kökler ve Değerler" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - İranlı sanatçı Ahad Saadi'nin "Kökler ve Değerler" temalı azarnegari sergisi sanatseverlerle buluştu.



Sanatçının kendi buluşu olan ve ateş ile kumaş kullanılarak yapılan azarnegari tekniğiyle üretilen eserlerin yer aldığı sergi, Süzer Plaza'da açıldı.

Aydın Harezi'nin klasik otomobil koleksiyonu eşliğinde sunulan serginin açılış konuşmasını Prof. Dr. İlber Ortaylı gerçekleştirdi.

Ortaylı, Ahad Saadi'nin çalışma biçimini çok ilginç bulduğunu belirterek, uzun süre bu Saadi'nin sanatının çıkış noktasını keşfetmeye çalıştığını söyledi.

Eşi Parisa Karamnejad ile çalışan Saadi'yi tebrik eden Ortaylı, şöyle konuştu:

"İran'ın hangi devrinden, hangi bölgesinden çıktı diye baktım. Malzemeyi yakarak zapt etme sanatı. Ahad bunu tevazudan dolayı pek söylemiyor ama sonunda anlaşıldı ki 'İş de benim isim de benimdir' dedi. Evet, 'azarnegari' ismi tarihte olamaz. Çünkü azarnegari demek, çok küçük bir bölgenin ismi olur. Azerbaycan da olmaz. Böyle bir bölgede böyle bir sanat yaygınlığı olmaz. 18. asırdan falan da ileri gelemez. Çok ince işler var ama kumaşlar üzerinde bu kadar büyük bir gelişme mümkün değil. İran minyatür sanatı bizimkine göre çok teferruatlı."





- 24 Mart'a kadar açık olan sergide 30 eser yer alıyor

Ahad Saadi ise evrensel düşündüğüne vurgu yaparak, "Umarım tekrar sanat ve kültür hak ettiği yeri bulur ve ilerlemeye devam eder. Çünkü bir ülkeyi istismar etmek istersen önce kültür ve sanatını al, geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaten gururumuz ve kökümüz de kalmamış oluyor. Neden kendi köklerimizi tutmayalım? Azarnegari sanatının felsefesi de kendi köklerimizden." diye konuştu.

Sergideki parçaların satışından elde edilecek gelirin bir kısmı Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlanacak.

Sanatçının 30 eserinin yer aldığı sergi, 24 Mart'a kadar izlenebilecek.