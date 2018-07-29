Filistin direnişinin sembolü Ahed Tamimi serbest |İsrail askerlerini dünyanın gözü önünde madara eden Ahed Tamimi kimdir? Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi kaç yaşında

Terör devleti İsrail askerlerini dünyanın gözü önünde madara eden (tokat adan) Filistin’in cesur kızı olarak olarak tanınan ve Filistin direnişinin kahramanı 17 yaşındaki Filistin’li Ahed Tamimi serbest bırakıldı. Peki Ahed al Tamimi kimdir?

İsrail askerlerine karşı cesur tavrı nedeniyle tüm dünyada adından söz ettiren Ahed Tamimi, 2001 yılında dünyaya geldi. Babası Bassem al-Tamimi annesi Nariman al-Tamimi'dir. Tamimi "Filistin'in cesur kızı" ya da Filistin'in kahramanı" olarak tanınıdı ve Filistin direnişinin yeni sembolü olarak gösterildi.

Küçük yaşından itibaren eylemlerde aktif rol almasıyla bilinen Tamimi, 2015'te Nabi Salih köyünde Yahudi yerleşimlerine karşı yapılan gösteride taş atarak İsrail işgalini protesto etti. Ayrıca o sırada 12 yaşında olan kardeşi Muhammed Tamimi'yi kıskaca alan İsrail askerlerinin elinden kurtarmasıyla dikkat çekti. Küçük yaşlardan beri İsrail karşıtı eylemlerde yer alan Tamimi, Facebook sayfasından canlı yayınlar yapıyordu.

İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülen Tamimi 2017 yılında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki evine gelen askerlerce gözaltına alındı.

Tamimi’nin evine yapılan baskında cep telefonları, bilgisayar ve kameralara da el konuldu. 21 Mart'ta 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahed Tamimi, 29 Temmuz Pazar günü serbest bırakıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in bugün serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi'yi (17) telefonla aradı. Erdoğan telefon görüşmesinde, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Temimi'yi, cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti. Filistin direnişinin sembolü haline gelen ve "Filistin'in cesur kızı" olarak anılan, 17 yaşındaki Ahed Tamimi cezaevinde geçirdiği yaklaşık 8 ayın ardından bugün serbest kalmıştı.