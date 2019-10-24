Nevzat Özpelitoğlu/Balıkesir

Tarihin hiçbir döneminde Müslüman Türk milletiyle ve dolayısıyla Kahraman Türk ordusuyla teke tek karşılaşmayı göze alamamış olan Haçlı dünyası, tarih boyu oynadığı kalleş oyunlarından bir yenisini günümüzde Suriye’nin işgal edilmiş toprakları üzerinde oynamaktadırlar. Fakat ah şu Türkiye ve Tayyip Bey olmasa! Batılı emperyalistlerin öne sürdüğü ve devamlı olarak ‘’haydi aslanım” diyerek sırtını sıvazladığı PKK şimdi Türk askeri önünde perişan! PKK’nın hamisi emperyalistler ise daha perişan. Çünkü plânları bozuldu! Tayyip bey zalimlerin tekerine yine çomak soktu.!

PKK eşkıyasının kaçarken yanında götüremediği ağır ve hafif silahlar yanı sıra doçkalar, tanklar, ağır vasıtalar, TIR ve kamyonlar, harp ganimeti olarak ülkemizde mutlaka sergilenmeli ve bu silahların asıl sahibi Haçlı sürülerini bir defa daha tarih önünde rezil ve perişan etmeliyiz.

Başta dünyanın en iri eşkıyası ABD olmak üzere kalleş, korkak onursuz ve omurgasız Avrupa Birliği Devletleri yıllardır bize dostuz, müttefikiz dediler ve fakat PKK’lı soysuzları başta silah olmak üzere her yönden desteklediler. Türkiye’ye parasıyla vermedikleri silahları PKK’lı köpeklere bedava verdiler. Bakalım Türkiye bu silahları sergileyince ne yapacaklar:

•Şu Leopar Tank Alman Devletinindi verir misiniz?,

•Doçka halis Belçika malıdır müsaadenizle alayım bari?

•TIR’ın üzerinde halâ ABD yazıyor alabilir miyim?,

•Uçaksavarın sahibi Hollanda devletidir alabilir miyiz? gibi laflar edebilme şerefsizliğini de sergileyecekler mi?. Bunlarda şeref, namus, vefa, dostluk, müttefiklik asırlar öncesinden sıfırı tükettiği için bu seviyesizliği de utanmadan sergileyebilirler. Bekleyelim bakalım tiyatronun devamı nasıl olacak(!).

Milyonlarca Mazlum Suriyeli Arap, Kürt, Türkmen vs. milletleri yerinden yurdundan ederek mülteci haline getirdiler. Binlerce mazlum, kucaklarında bebekleriyle beraber denizlerde boğuldular. Müslüman Türkiye bu mazlum insanların 4 milyondan fazlasını ülkemizde barındırırken, PKK eşkıyasının hamisi Haçlı sürüleri mazlumlara kapılarını kapattılar, denizlerde bebekleriyle birlikte ölsünler diye gariplerin botlarını zıpkınlarla delip batırdılar, ilkel sallarını alabora edip içindekilerle birlikte denizin dibine gömdüler.

Haçlı dünyasının ve dolayısıyla haçlı sürülerinin tüm amaç ve gayeleri; Siyonist Yahudilerin işgali altındaki Filistin toprakları üzerinde peydahladıkları İsrail devleti misali, her şeye muhtaç bir devlet kurabilmek ve daha sonra bu kukla devleti kullanarak tüm Ortadoğu’yu rahatlıkla sömürebilmek. Milyonlarca insanın topraklarından sürülmesi ve öldürülmeleri hep bu gayeye matuf yapılan insanlık dışı uygulamalardır.

Haçlı sürülerinin bu oyunlarını Devlet Başkanımız Tayyip Bey ve Devletimiz gördüğü için oyunlarına müsaade etmemekte, bu şahsiyetsiz devletlerin plânlarını açık etmektedirler. Türkiye düşmanlığı bu yüzdendir, Tayyip Bey düşmanlığı bu sebepledir. İşgal ediyorlar, işgal ettiriyorlar. İşgal edilen toprakları işgalcilerden temizleyip, mültecileri vatanlarında iskan etmek isteyen Türk Devletine de utanmadan sıkılmadan işgalci diye suçlamada bulunuyorlar. PKK mazlumları öldürüp vatanlarından sürgün ederken görmeyenler, duymayanlar, şimdi PKK perişan edilip kovalanırken “Ateşkes yapılsın” demeye başladılar. Ateşkes Devletler arasında yapılır. Eşkıya ile terörist ile ateşkes yapılmaz. Bu PKK hamisi emperyalistlerin daha bundan bile haberleri yok.! Veya işlerine böyle geliyor. Onların işlerine gelebilir ama maalesef bizim işimize gelmiyor, temizlik daha bitmedi(!).

Tayyip Bey; bu PKK hamisi maskara Devletlerin şarlatanlıklarını her platformda yüzlerine vurduğu için Tayyip Beye düşmanlıkta sınır tanımıyorlar. Yüce kitabımız bu soysuz devletleri tanıtırken şöyle buyurmuyor mu? Onlar sizi sevmezler, Ta ki, siz onların dinlerine girinceye kadar.

PKK eşkıyası, Batılı emperyalist devletlerin ellerine verdiği tüm silahların yanı sıra, daha kasalardan çıkarılmamış gres yağları dahi silinmemiş yüzlerce silahı bırakıp kaçıyor! Çünkü düşman da kahpe, düşmanı destekleyip işgale teşvik eden sözde medeni geçinen, yamyam ABD ve AB ülkeleri de. Tek dişi kalmış canavarın o tek dişini söküp atmak ve bu canavarı tüm pisikleriyle baş başa bırakmak her halde Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve onun yiğit evladı Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a nasip olacak.

Biz kovalıyoruz düşman kaçıyor. Tıpkı tarihteki Alman İmparatoru Charles-Quint ve Avusturya Kralı Ferdinant’ın Kanuni Sultan Süleyman’ın önünden kaçtıkları gibi. Bu iki kral kardeştirler. Almanya, Avusturya ve İspanyayı ellerinde bulundurmaktadırlar. Cihan Sultanı Kanuni Sultan Süleyman tüm Avrupa’yı hallaç pamuğu gibi atmış, Viyana’yı muhasara etmiş, onlarca kaleyi ele geçirmiş ama hâlâ düşmandan eser yoktur. Bunun üzerine Osmanlı Sultanı ağır bir dille bir mektup yazıp kaçak Kral Ferdinnant’a gönderir: Günlerdir mülkünüzde istediğim gibi tasarrufta bulunuyorum. Sen ve kardeşin hep kaçıyorsunuz. Size erlik davası haramdır. Belki kadınlarda erkeklik ve gayret vardır amma sizde erliğin erkekliğin zerresi yokmuş.(30.Ağustos.1532)

Şimdi Tayyip Bey ve dolayısıyla kahraman ordumuz işgalci PKK’yı, işgal ettikleri yerlerde günlerdir arıyor. Ölen öldü ele geçenler kanun önüne çıkarılacaklar ve fakat PKK sürüsünün başındakilerin esamisinden eser yok. Adamlar alabildiğince kaçıyorlar. Tıpkı cihan Sultanı Kanuni Sultan Süleyman’ın önünden kaçan Alman İmparatoru Charles- Quint ve Avusturya Kralı Ferdinant’ın kaçtığı gibi. Kadınların, yaşlıların, bebeklerin, çocukların karşısında zulümde şahinleşen PKKlı köpekler ve bu köpeklerin sözde liderleri kahraman ordumuz önünde fareye döndüler, kaçıyorlar. Kaçamayanları ise sığındıkları deliklerden başlarını dahi çıkaramıyorlar.