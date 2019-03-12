Ah şarlatanlar ah!

Mustafa Başaran/Kayseri

Üç aylarımızı Rabbim hayırlara vesile kılsın.

Üç aylarda neler olur?

Üç aylarda hoca kılıklı şarlatanlara gün doğar. Aylık gelirleri 100 bini, hatta şarlatanlık derecesine göre özellikle ramazan ayı kazancı 500-600 bini bulanlar bile olur.

Bu şarlatanların birinci özelliği: gavur, müslüman herkesi adrese teslim cennete göndermektir.

İkinci özellikleri: okunan dua, kılınan namaz, çektiği zikir sayısına göre dünyevi isteklerin karşılanacağı yalanını uydurmalarıdır.

Bu hoca kılıklılara göre, özellikle kandil gecelerinde kılınacak kandil namazlarının 100 rekattan, her rekatta okunacak ilave surelerin ‘’mesela ihlas suresi” 100 defadan az olmaması şarttır.

Zikir için sınır yoktur. Ama milyonu bulursa duanın tesire elbette daha fazla olur. Fakat unutulmasın, milyondan aşağısı kesmez(!).

Dünyevi istekleriniz mi var, takın parmağınnıza bir zikirmatik (Dinimizde böyle bir şey yok. Hangi dinden aldılar bilmiyorum) geçin tv’nin karşısına, açın kadın programlarını, hem o iğrenç, ahlaksız, pespaye programları seyredin hem de en az bir milyon zikir çekin.. Eğer bir insan, yüz rekat namazı kılar, bir milyon zikir çekerse, kızı zengin bir koca bulur, çocuğu olmuyorsa çocuğu olur, oğlan işsizse işe girer, geçim sıkıntısı olanlar zengin olur...

Şarlatanlar öyle buyuruyor.

Hele bir de dua kitabı mafyası var ki onlar da tv şarlatanları kadar tehlikelidir, din tahripçisidir.

Bu şarlatanlara, göre çalışmanıza, kitap okumanıza, ilim tahsilinize falan gerek yok. Binleri, on binleri, yüz binleri... bulan duaları okuyun yeter. Şarlatanların afyonladığı, adrese teslim cennete gönderdiği bu embesillerin dünyasında, Siyonistlerin Gazze’de katlettiği masumların, ABD kafirinin Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da hunharca öldürdüğü milyonların, Çin zulmümnde inim inim inleyen Uygur’ların, Afrika’da açlıktan, susuzluktan bağıra bağıra ölen bebeklerin, Bosna’da katledilen 200 bin şehidin, dul ve yetimlerinin; ki “Bu yetimlerin çoğu maalesef kiliselerin elinde” yeri yoktur.

Sabah akşam bir tas çorbaya, bir simide talim eden üniversitelinin derdi de bu ofyanlanmışları ilgilendirmez. Çeyiz parası bulamadığı için varoşlarda gözyaşı döken Ayşeler, Fatmalar da bunların gündeminde olmaz.

Bunlar şarlatanların reçetelerini uygulayıp, bir de ramazan umresi yaptılar mı “paranın helal olup olmaması önemli değil” ver elini firdevsi ala.

Dinimizde cennete gitmenin yolu, elbette Cenab-ı Hakk’ı zikretmekten geçer. Cennetin anahtarı lafzayı celaldir. Ama bu zikirler tv’lerin karşısında, pastalı börekli, bol dedikodulu, altınlı günlerde değil, seherlerde ıssız yerlerde gözyaşı dökerek olmalı. Gözyaşı dökerek bir kez “Allah” demek şarlatanların bin reçetesinden evladır.

Ne diyor Süleyman Çelebi:

Bir kez allah dese aşkiyle lisandökülür cümle günah mislü hazan

Zikrin yanında, cennete gitmenin bir başka yolu da: çalışmak, ilim tahsil etmek, farz namazları huşu ile kılmak ve en önemlisi hud suresinin 112. ayetinin emrini yerine getirmektir.

“Festekim kemâ umirte” “Emrolunduğu gibi dosdoğru ol” Peygamberimiz ‘Hud suresinin bu ayeti beni kocalttı’ buyurmuştur.

Bu ayete uyulmadan parmaklara takılan zikirmatikler cennetin kapısını açamaz.

Ya Rabbi, recebi, şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana eriştir.