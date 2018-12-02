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Ah o Yemen’dir, acısı çok derindir

Gazetemiz okurlarından Adil Kaan Söylemez, "Ah o Yemen’dir, acısı çok derindir" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

02 Aralık 2018 Pazar 13:03
Ah o Yemen’dir, acısı çok derindir

Adil Kaan Söylemez

Yemen Türküsünde geçen ‘’Ah o Yemen’dir gülü çimendir. Giden gelmiyor acep nedendir’’ sözleri, geçmişte de Yemen’in ne kadar ağır acılar ve kötü travmalar yaşadığını göstermesi açısından önemlidir. Özellikle, Osmanlı devletinin bölgeden ayrılması ile birlikte Yemen’i işgal eden emperyalist ve sömürgeci devletler, Yemen’e kan ve gözyaşı getirmekten başka bir şey yapmamışlardır. Osmanlı hâkimiyetindeyken ‘’altın çağını’’ yaşayan Yemen, ekonomik, içtimai, siyasi, idari kısacası her sahada en müferrreh dönemini yaşamıştır. 401 yıl boyunca Yemen’i ihya eden ecdadımız bu konuda bütün insanlığa idarenin, insana saygının nasıl olması gerektiğini çok açık bir şekilde göstermiştir. Yazının bundan sonraki kısımlarında, Yemen devleti ile ilgili kısaca bilgiler verdikten sonra, Yemen’de yaşanılan acı ve zulmün ne boyutlara ulaştığını anlatmaya çalışacağım.

Resmi adı Yemen Cumhuriyeti olan ülke, Arap Yarımadası’nda, Umman ile Suudi Arabistan arasında bulunuyor. Arap Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz’e bakan sahillere sahip olan Yemen, insanlığın en eski medeniyet merkezleri arasında. Romalılar bu ülkeye, fethettikten sonra (müreffeh ve bereketli anlamına gelen) Arabia Felix ismi vermişlerdi. Çünkü ülkenin güney kesimleri görece daha çöl olan kuzey kesimlerinin aksine bereketli topraklara sahipti. Yemen, Miladi yedinci yüzyılında, Muaz b. Cebel’in Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bu ülkeye yönetici olarak gönderilmesiyle, bir İslam ülkesi haline gelmiştir. Yemen, Abbasi Devleti’nin gücünü yitirmeye başlamasıyla, bölgesel güçlerin denetimi altına girmiştir. Ülke bu ara dönemde, Abbasiler, Yafuriler, Karmatiler, Ressiler, Suleyhiler, Hemdaniler, Mehdiler, Resuliler ve Tahiriler gibi birçok devletin egemenliği altında kaldı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Yemen, 1517 yılından itibaren kademeli olarak fethedildi. Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) ile son Osmanlı askerlerinin de çekildiği Yemen, 401 yıl boyunca Osmanlı vilayeti olarak kaldı.

Ecdadımızın idaresindeyken en mutlu günlerini yaşayan Yemenliler, şimdiyse sömürgeci batı devletlerinin ve işbirlikçi bazı İslam devletlerinin ittifakı ile adeta ölüme mahkûm edilmekte. 22 Mart 2015 tarihinde başlayan iç savaşta halen devam etmekte ve büyük insanlık dramları yaşanmakta. ABD’den aldığı silahları Müslüman Yemen’in üzerine yağdıran Suudi Arabistan yönetimi bu noktada eli kanlı bir terör devleti gibi hareket etmektedir. Yemen’de açlıktan, susuzluktan ve hastalıktan ölen her bir çocuğun katili Suudi Arabistan devleti ve emirleridir. Diğer yandan ülkedeki Şii Husileri silahlandıran İran da bu kirli savaşın bir parçası ve taraftarıdır. Mezhep taassubu ve işbirlikçi Müslüman idarelerin teslimiyetçi politikaları yüzünden Yemen yakılıp yıkılmaktadır.

3.5 yıldır devam eden iç savaşta, çeşitli yardım kuruluşlarının verilerine göre yaklaşık 85 bin çocuk açlıktan ölmüştür. Bu rakam dehşet verici bir rakamdır. Sadece açlıktan ölen çocuk sayısı 85 bindir. Salgın hastalıklar ve bombaların öldürdüğü insanların sayısı ise bilinmemektedir. Ülkede 22 milyon insan yardıma muhtaç durumda. 14 milyon insan ise açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Yemen’de anneler, çocuklarının gözlerinin önünde her geçen gün eridiğini görmekte ve bunun sonucunda derin acılar yaşamaktalar.

Çocuklarına yiyecek bir parça ekmek bulamayan anneler, yaprak parçalarını suda haşlayarak çocuklarına yedirmektedir.

Müslümanlar ve İslam devletlerinin idarecileri, bu acı ve dram karşısında, başını kuma gömen devekuşu misali durumundadır. Açlıktan, susuzluktan, salgın hastalıktan ölen her Yemenli çocuk,  haklarını bizlere helal etmemektedir.

Yazımı, dünyadaki merhamet sahibi olan insanlara seslenerek sonlandırmak istiyorum. Vicdan sahibi samimi dindar Müslümanların ittifak ederek, şeytan ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonuna karşı mücadele etmesini ve her zaman hakkı söylemesini temenni ediyorum.

Amerika katildir, Suudi Arabistan katildir, Birleşik Arap Emirlikleri katildir, İran katildir diye haykırmalıyız. Eğer böyle haykırmazsak, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” hadisinin tokadını yemekten hiçbir zaman kurtulamayız.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 13:03
  1. Yemen Türküsü
  2. Yemen
  3. Osmanlı devleti
  4. Yemen Cumhuriyeti
  5. Arap Yarımadası
  6. Umman
  7. Suudi Arabistan
  8. Arap Denizi
  9. Aden Körfezi
  10. Kızıldeniz
  11. Romalılar
  12. Hz. Muhammed (s.a.v)
  13. İslam ülkesi
  14. Abbasi Devleti
  15. Muaz b. Cebel
  16. Osmanlı İmparatorluğu
  17. Mondros Ateşkes Antlaşması
  18. ABD
  19. Şii Husileri
  20. İran
  21. Salgın hastalıklar
  22. Birleşik Arap Emirlikleri

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