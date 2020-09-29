'Ağuyu altın tas içinde sunuyorlar'

Toplumun aklâkı çöküyor, toplumun psikolojisi gittikçe bozuluyor, toplumsal olarak ahlâki ve psikolojik bir rehabilitasyona ihtiyacımız var. ATV’de Esra Erol, Müge Anlı programlar yapıyor ve bir sürü gayrimeşru, gayri ahlâki olayı toplumun gözü önünde adeta sıradanlaştırarak zihinlerde meşru hale getiriyorlar. Bu programlar, yıllarca destekleyerek bu günlere getirdiğimiz iktidarımızın basındaki destekçisi bir medya grubu tarafından topluma sunuluyor.

Acaba ağuyu altın tas içinde mi sunuyorlar? Genç bir adamla karısı ekrana çıkmış, Esra Erol’un programında, kadının iki çocuğunun babasının DNA testi açıklanıyor. Sonucun şöyle olduğu ileri sürülüyor: Çocuklar kadından 28 yaş büyük komşusundan. Kadının kocası şok olurken kadın sevinç içinde ‘’biliyordum zaten’’ diye ekrandan çığlık atıyor. İğrençliğe bakar mısınız, midem bulandı, kusmak istiyorum. RTÜK ne iş yapar? Aile Bakanlığımız ne iş yapar? KADEM nerede? 81 ilin AK partili Kadın Gençlik Kolları nerede? Selva Lütfiye Çam nerede? Ha sahi unuttum, Abdurrahman Dilipak’ı mahkum ettirme peşindeydi, şu an meşguller.