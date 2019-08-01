0553 313 94 23

Ağustos 2019 Dünya Gündemi

Fransa'da düzenlenecek 45. G7 Zirvesi, Kazakistan'daki Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret, ağustos ayında dünya gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:29
Ağustos 2019 Dünya Gündemi

ANKARA (AA) - Fransa'nın ev sahipliğinde Biarritz kentinde düzenlenecek 45. G7 Zirvesi, Kazakistan'da yapılacak Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa'ya gerçekleştireceği resmi ziyaret, ağustos ayında önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Ağustos:

- Kazakistan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı 1-2 Ağustos'ta yapılacak.

- Bosna’daki savaşta başkent Saraybosna yakınındaki İgman Dağı’nın savunulmasının yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Bosna Hersek Savunması-İgman 2019” programı düzenlenecek.

- Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Slovenya’nın Olimpija Ljubljana takımına konuk olacak.

- Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını Polonya devralacak.

2 Ağustos:

- Kuzey Makedonya’da Cumhuriyet Bayramı olarak da anılan Osmanlı Devleti'ne karşı 1903'te başlatılan İlinden Ayaklanması ile Makedonya Halk Kurtuluşu Antifaşist Meclisi'nin (ASNOM) ilk oturumunun yıl dönümü kutlanacak.

- Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde 18. Uluslararası DokuFest Film Festivali düzenlenecek.

- Kosova’nın başkenti Priştine’de 2. Uluslararası Sunny Hill Müzik Festivali düzenlenecek.

4 Ağustos:

- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper, Sydney’de düzenlenecek Avustralya-ABD Bakanları İstişare (AUSMIN) toplantılarına katılacak.

8 Ağustos:

- Bağımsız Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç, doğumunun 94’üncü yıl dönümünde anılacak.

- Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülke başbakanları Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde bir araya gelecek.

13 Ağustos:

- Kuzey Makedonya’daki iç savaşı sonlandıran Ohri Çerçeve Antlaşması'nın 18. yıl dönümü kutlanacak.

14 Ağustos:

- İtalya’nın Cenova kentinde geçen yıl çöken Morandi Köprüsü'nde ölenler anılacak. Törene İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da katılacak.

15 Ağustos:

- ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats görevinden ayrılacak.

16 Ağustos:

- Bosna Hersek’te bu yıl 25’incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali başlayacak. 23 Ağustos’a kadar sürecek festivalde, Türkiye’den de uzun metrajlı, kısa ve belgesel film dallarında yapımlar yarışacak.

19 Ağustos:

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa'da bir araya gelecek.

24 Ağustos:

- 45. G7 Zirvesi, Fransa'nın Biarritz kentinde 24-26 Ağustos'ta düzenlenecek.

25 Ağustos:

- İngiltere’nin başkenti Londra’da iki gün sürecek Noting Hill Karnavalı yapılacak.

28 Ağustos:

- Dünyanın en eski film festivali olan 76. Uluslararası Venedik Film Festivali başlayacak.

- Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 28 Ağustos 1995’te gerçekleştirilen ve 37 sivilin yaşamını yitirdiği Markale pazaryeri katliamının kurbanları için anma töreni düzenlenecek.

- İspanya'nın Bunol kentinde Domates Savaşı Festivali düzenlenecek.

30 Ağustos:

- Kazakistan'da Anayasa Günü kutlanacak.

31 Ağustos:

- Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü kutlanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:29
  1. ağustos dünya gündemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nikaragua'da "dang humması" uyarısı
    1. Nikaragua'da "dang humması" uyarısı
    2. Büyükelçilere üç vazife! S-400 ve F-35..
    3. Kayseri Valiliği’nden Dolandırıcılık..
    4. (Özel) Bu köyde asırlardır davul..
    5. TRAKYAKA 2019 Teknik Destek programını..
    6. (Özel) Yaşlı adamın panikle dışarı..
    7. Ağustos 2019 Dünya Gündemi
    8. Doğalgaza zam
    9. Didim’de şüpheli üç şahısta uyuşturucu..
    10. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    11. Otobüs kazası kameraya yansıdı
    12. CHP’li belediyeler 4 ayda döküldü
    13. Özbekistan Cumhurbaşkanından Belarus’a..
    14. Atatürk Orman Çiftliği ürünleri artık..
    15. Anne sütünün faydaları
    16. Gebelik yüzmeye mani değil
    17. Küresel piyasalar, Fed sonrası negatif..
    18. Beykoz’da yaşlıların evleri temiz,..
    19. Ağrı Organize Sanayi Bölgesi..
    20. Bıçakçılarda kurban yoğunluğu
    21. Eskişehirspor'da deprem! Takım..
    22. Kanserli hastalarda kemiklere..
    23. "Türkiye'nin ev tekstili ihracatındaki..
    24. (Özel) 4 çocuk annesi motosikletli..
    25. Aile boyu emekli, dul ve yetim avcısı..
    26. Burhan Kuzu'dan olay iddia: Ahmet..
    27. Vali Yazıcı “Ülkemizde insanların..
    28. Serbest piyasada döviz fiyatları
    29. (Özel) 1 buçuk tonluk “Bayram”..
    30. Kilis'te tarım işçilerini taşıyan..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler