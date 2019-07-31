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AGÜ’den Lise Yaz Okulu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve 9.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
AGÜ’den Lise Yaz Okulu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen ve 9.-12. sınıf arası gençlerin katıldığı AGÜ Lise Yaz Okulu ile öğrencilere günümüzün önemli yetkinlikleri hakkında eğitimler verildi.


Yaz okulunda 12 gün süren eğitim boyunca öğrenciler, genetik, robotik kodlama, sosyal medya ve kişisel markalaşma, oyun tasarımı, mobil uygulama geliştirme ve deneysel mühendislik gibi alanlar başta olmak üzere birçok konuda eğitim aldı.


Bahçeşehir ve İstem Koleji’nden öğrencilerin katıldığı eğitimlerde ayrıca gönüllülük çalışmaları ve Avrupa Gönüllü Hizmeti konularında da bilgiler verildi.


Gençlerin kendilerini keşfetmelerini hedefleyen eğitim sonunda ise tüm öğrencilere katılım sertifikaları AGÜ akademisyenleri tarafından verildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:12
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