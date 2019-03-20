0553 313 94 23

AGÜ’den Fahri Profesörlük Unvanı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından, Almanya Federal Cumhuriyeti Ulaştırma, İmar ve Kentsel Dönüşüm Bakanlığı Müsteşarlığı görevi yapmış olan Rainer Bomba’ya, Fahri Profesörlük unvanı verildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:32
AGÜ’den Fahri Profesörlük Unvanı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından, Almanya Federal Cumhuriyeti Ulaştırma, İmar ve Kentsel Dönüşüm Bakanlığı Müsteşarlığı görevi yapmış olan Rainer Bomba’ya, Fahri Profesörlük unvanı verildi.


Bomba’ya Fahri Profesörlük unvanı, “Sürdürülebilirlik” ana başlığı altında Akıllı Sistemler, İnovasyon ve Girişimcilik, Enerji ve Sağlık alanlarında küresel sorunlara yönelik araştırmaların yapılmakta olduğu AGÜ’de üniversite senatosunun önerisi ile tevcih edildi.


Bomba’ya Fahri Profesörlük diploması, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’nda törenle verildi.


Törende konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Bomba’ya, akademik ve profesyonel kariyerindeki etkileyici başarılarından, uluslararası bağlantıları ve bunların yanısıra akıllı şehircilik, ulaşım ve istihdam konularında öne çıkan önemli çalışmalarından dolayı Fahri Profesörlük unvanı verme kararı aldıklarını söyledi.


Prof. Dr. Sabuncuoğlu, “Bugün Rainer Bomba’nın AGÜ ailesine katılmasıyla, iş birliğimizin gelişeceğine ve bu sayede uluslararası arenada daha çok yer alacağımıza inanıyoruz” dedi.


Törene katılan, Bilimde Türk-Alman İş birliği Onur Nişanı’na layık görülmüş olan Prof. Dr. Şahin Albayrak da “DAI Labor An Overview of the Solutions” başlıklı, akıllı araçlarla ilgili sunum yaptı.


Fahri Profesörlük Unvanı verilmesi kararlaştırılan Rainer Bomba ise törende “New Mobility in a Digitized Society” başlıklı, akıllı şehirler ile ilgili sunum yaptı ve sunumuyla ilgili soruları cevapladı.


Ardından Rainer Bomba’ya Fahri Profesörlük diploması verildi. Bomba’ya diploması Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu tarafından verildi.


Törene Berlin Teknik Üniversitesi heyeti, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Almanya’nın Türkiye Büyükelçiliği Kültür Bölümü Başkanı Thomas Weich, Almany Büyükelçiliği Danışmanı Guido Furchner, çok sayıda davetli ile öğrenciler, akademik ve idari personel katıldı.


Öte yandan Rainer Bomba, Prof. Dr. Şahin Albayrak başkanlığında Berlin Teknik Üniversitesi heyeti ve Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu Melikgazi Belediye Başkanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ulaşım A.Ş’yi ziyaret ederek, çeşitli iş birliği görüşmelerinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:32
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bektaşi gençlerden Poyraz’a destek
    1. Bektaşi gençlerden Poyraz’a destek
    2. Yatırımcılardan tahvil ihracına yoğun..
    3. Barutçu: "Arvasi Hoca toplumun..
    4. Geleceğin kulübü 2019 geri dönüyor
    5. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı
    6. Abramovich'in Chelsea için istediği..
    7. CHP’li Erdek Belediye Başkanının..
    8. Mersin'de kaçakçılara operasyon
    9. PKK/KCK'nın sözde bölge sorumlusu..
    10. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    11. Beşiktaş'ta deprem! Fikret Orman..
    12. Afyonkarahisar TOKİ Fatma Aliye Hanım..
    13. İran'da yasağa rağmen halkın..
    14. İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi..
    15. Bakan Varank: "Bizim gönderdiğimiz..
    16. Olcay Çokar’ın adı bu parkta yaşayacak
    17. ABD heyetinden "Amerikan askerleri..
    18. Türkiye liglerine 31 Mart yerel seçim..
    19. Fındık ihracatçıları bahçe zararlıları..
    20. Usta oyuncu Ümit Yesin son yolculuğuna..
    21. Uysal: ‘Ağalar, paşalar değil..
    22. BEYMEN Collection’un Kadın 2019..
    23. "Tüm illerimiz bizim için hizmette..
    24. Kazım Kurt 71 Evler’de vatandaşlarla..
    25. Felaketin yaşandığı ülkede üç gün..
    26. Kahta ilçesinde esrar maddesi ele..
    27. Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi..
    28. Gelir İdaresi'nden kritik..
    29. SP lideri inanamadı: Neymiş, Haçlı..
    30. PKK/KCK’nın sözde Çukurova bölge..
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor