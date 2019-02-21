AGÜ’de Yemen Günü

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) düzenlenen ’Yemen Günü’ etkinliğinde Yemenli öğrenciler, diğer Türk ve uluslararası öğrencilere kültürlerini ve ülkelerini tanıttı.

AGÜ Uluslararası Ofisi tarafından başlatılan Kültürlerarası Etkinlik Serisi kapsamında, Uluslararası Öğrenci Birliği Kulübü ve Yemenli Öğrenciler Birliği ile ortaklaşa düzenlenen Yemen Günü etkinliği, Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda yapıldı. İstiklal Marşı ve ardından Yemen Ulusal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Yemenli öğrenciler kültürlerini, geleneksel kıyafetleri, dans gösterileri, sunumlar ve tanıtım filmleriyle tanıttı. Öğrenciler çeşitli sunumlar da yaparak ülkeleri hakkında sosyal, kültürel, coğrafi ve tarihi bilgiler verdi. AGÜ Uluslararası Ofis Başkanı Emeric Abrignani, farklı kültürlerin buluşması ve kaynaşması amacıyla başlattıkları Kültürlerarası Etkinlik Serisi’nin devam edeceğini söyledi. Abrignani, “Bu sayede uluslararası öğrenciler, birbirlerinin kültürünü öğreniyor, ülkelerini tanıyor” dedi.

Yemen Günü etkinliği çeşitli ülkelerden çok sayıda öğrenci ile üniversitedeki yabancı uyruklu öğretim görevlilerinin yanısıra akademik ve idari personel tarafından ilgiyle izlendi. Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu’nun da ilgiyle izlediği etkinlik, yöresel yiyecek ve içecek ikramlarıyla sona erdi.