AGÜ Mezunları Buluştu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen ’Mezunlarımız ve Öğrencilerimiz Buluşuyor’ etkinliği, mezunları ve öğrencileri bir araya getirdi.

Endüstri Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarının okul yaşamları, işe giriş süreçleri ve çalışma hayatındaki tecrübelerini paylaştıkları ’Mezunlarımız ve Öğrencilerimiz Buluşuyor!’ etkinliğinin birincisi, Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün, öğretim üyeleri Dr. Selçuk Gören ve Dr. Muhammed Sütçü, bölüm araştırma görevlileri ve idari personeli ile AGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 2018 mezunları ve bölüm öğrencileri katıldı. Etkinlik, Prof. Dr. Sabuncuoğlu’nun konuşmasıyla başladı. Prof. Sabuncuoğlu, güçlü bir üniversitenin ancak güçlü mezunları ile var olabileceğini belirterek, AGÜ’nün mezunlarına büyük önem verdiğini ve bu kapsamda daha ilk mezunlar verilmeden Mezunlar Merkezi’nin kurulduğunu söyledi. Üniversite olarak mezunlarını desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, mezunların üniversite ile ilişkilerinin sürdürülebilmesi için gerekli altyapının ve sistemin de kurulduğunu ifade etti. Daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplayan Prof. Sabuncuoğlu, iş yaşamına ilişkin tecrübelerini ve öngörülerini paylaştı. Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün de konuşmasında toplumun, iş ve akademi dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli mezunlar vermeye odaklanmış bölüm eğitim-öğretim programının başarısını vurguladı. 2018 yılında mezun olmaya hak kazanan on bir öğrenciden ikisinin yüksek lisans yaptığını, diğerlerinin ASELSAN, Türk Hava Yolları, ASPİLSAN, Türk Telekom, DİTAŞ ve Kayseri Ulaşım gibi sektörünün önde gelen stratejik ve kurumsal firmalarında çalışmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Akgün, mezun öğrencilerinin başarısından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, önümüzdeki yıllarda mezun olacak öğrencilere de güvendiğini belirtti.

’Mezunlarımız ve Öğrencilerimiz Buluşuyor’ etkinliği mezunların, öğrenim ve iş hayatları süresince yaşadıkları anı ve tecrübelerini paylaştıkları konuşmalar, bölüm öğrencilerinin hazırladığı bilgi yarışması ve kokteyl ile devam etti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve çok faydalı bulduğu etkinlik, mezunların bir yıl sonra tekrar buluşma dilekleri ile sona erdi.