0553 313 94 23

AGÜ Mezunları Buluştu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen ’Mezunlarımız ve Öğrencilerimiz Buluşuyor’ etkinliği, mezunları ve öğrencileri bir araya getirdi.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:27
AGÜ Mezunları Buluştu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen ’Mezunlarımız ve Öğrencilerimiz Buluşuyor’ etkinliği, mezunları ve öğrencileri bir araya getirdi.


Endüstri Mühendisliği Bölümü ilk mezunlarının okul yaşamları, işe giriş süreçleri ve çalışma hayatındaki tecrübelerini paylaştıkları ’Mezunlarımız ve Öğrencilerimiz Buluşuyor!’ etkinliğinin birincisi, Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün, öğretim üyeleri Dr. Selçuk Gören ve Dr. Muhammed Sütçü, bölüm araştırma görevlileri ve idari personeli ile AGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 2018 mezunları ve bölüm öğrencileri katıldı. Etkinlik, Prof. Dr. Sabuncuoğlu’nun konuşmasıyla başladı. Prof. Sabuncuoğlu, güçlü bir üniversitenin ancak güçlü mezunları ile var olabileceğini belirterek, AGÜ’nün mezunlarına büyük önem verdiğini ve bu kapsamda daha ilk mezunlar verilmeden Mezunlar Merkezi’nin kurulduğunu söyledi. Üniversite olarak mezunlarını desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Sabuncuoğlu, mezunların üniversite ile ilişkilerinin sürdürülebilmesi için gerekli altyapının ve sistemin de kurulduğunu ifade etti. Daha sonra öğrencilerin sorularını cevaplayan Prof. Sabuncuoğlu, iş yaşamına ilişkin tecrübelerini ve öngörülerini paylaştı. Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Akgün de konuşmasında toplumun, iş ve akademi dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli mezunlar vermeye odaklanmış bölüm eğitim-öğretim programının başarısını vurguladı. 2018 yılında mezun olmaya hak kazanan on bir öğrenciden ikisinin yüksek lisans yaptığını, diğerlerinin ASELSAN, Türk Hava Yolları, ASPİLSAN, Türk Telekom, DİTAŞ ve Kayseri Ulaşım gibi sektörünün önde gelen stratejik ve kurumsal firmalarında çalışmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Akgün, mezun öğrencilerinin başarısından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, önümüzdeki yıllarda mezun olacak öğrencilere de güvendiğini belirtti.


’Mezunlarımız ve Öğrencilerimiz Buluşuyor’ etkinliği mezunların, öğrenim ve iş hayatları süresince yaşadıkları anı ve tecrübelerini paylaştıkları konuşmalar, bölüm öğrencilerinin hazırladığı bilgi yarışması ve kokteyl ile devam etti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ve çok faydalı bulduğu etkinlik, mezunların bir yıl sonra tekrar buluşma dilekleri ile sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti’de adaylar çalışmalara hız verdi
    1. AK Parti’de adaylar çalışmalara hız..
    2. Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu’ndan..
    3. İSKİ'den yerli ve milli araç hamlesi
    4. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    5. "Şimdi CHP üzerinden kanallar açarak..
    6. Aslan’dan taraftara çağrı
    7. Polis uyuşturucu tacirlerine göz..
    8. Kadınlara ücretsiz sağlık kontrolü
    9. Tamamlayıcı tıp araştırmalarında..
    10. SANKO Okullarında çocuk psikolojisi..
    11. Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor!..
    12. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp..
    13. Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik,..
    14. Sivas’ta kayak sezonu devam ediyor
    15. Virajı alamayan kamyonetin devrilme..
    16. Öğrenciler tasarladıkları robotları..
    17. Sason’da karla mücadele çalışmaları..
    18. Galatasaray, Antalyaspor..
    19. Kayserispor, Çaykur Rizespor maçına..
    20. Milletvekili Çavuşoğlu: "Hükûmetin..
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı