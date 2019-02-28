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Ağrı’nın Hamur ilçesinde eğitime kar engeli

Ağrı’nın Hamur ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 19:04
Ağrı’nın Hamur ilçesinde eğitime kar engeli

Ağrı’nın Hamur ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

 

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve köy yollarının kapalı olması nedeniyle yarın (1 Mart 2019 Cuma) Hamur’da taşımalı eğitim gören öğrenciler ile köy okulları için eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:04
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