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Ağrılılar yaşlılarına sahip çıkıyor

Ağrı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, Ağrı Huzur Evi’nde kalan yaşlıların çoğunluğunu dışarıdan gelenlerin oluşturduğunu belirterek Ağrılıların yaşlılarına sahip çıktığını söyledi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:56
Ağrılılar yaşlılarına sahip çıkıyor

Ağrı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, Ağrı Huzur Evi’nde kalan yaşlıların çoğunluğunu dışarıdan gelenlerin oluşturduğunu belirterek Ağrılıların yaşlılarına sahip çıktığını söyledi.


İhlas Haber Ajansı Ağrı İl Temsilciliğini ziyaret eden İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, burada kurum çalışmaları hakkında bilgiler verdi.İhlas Haber Ajansı Ağrı Temsilciliği ekibiyle bir araya gelen Erim, Ağrı’da ve ilçelerinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Görev yaptığı kurumun önemine dikkat çeken Erim “Bu kurumda manevi yönden haz alamazsanız bu görevi başarı ile yapamazsınız. Bizlerde yaptığımız tüm işlerde Allah rızasını düşünerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bulunduğumuz görev hata kabul etmeyen bir kurum ve o yüzden gece gündüz demeden çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.


Ağrı’da bulunan Huzurevi’nde Ağrılı yaşlı bireylerin sayısının şehir dışından gelenlere göre daha az olduğunu ifade eden Ağrı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, Ağrılıların yaşlılarına sahip çıktığını vurguladı. Birçok ilde Huzurevi sayısının arttığını Ağrı’da ise dışarıdan gelenlerle doluluk oranını dengelediklerini dile getiren Erim “Bazı illerde 2-3 tane huzurevi olmasına rağmen ağzına kadar dolu.Bunun yanı sıra bir de erkek ve kadının çalışması evde kalan yaşlı bireye kimsenin bakması imkânını ortadan kaldırıyor. Çok şükür şehrimizin örf adet ve gelenekleri yaşlılara bakmayı gerektiriyor. Hükümetimizin de verdiği desteklerle artık gelinler ve çocuklar yaşlılarımıza daha güzel bakıyor. Bu konu da şanslıyız ’’ ifadelerini kullandı.


Yapılan bilgilendirici sohbetin ardından İhlas Haber Ajansı Ağrı temsilciliğini gezen Erim’e ajans temsilcisi Ahmet Genç, yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:56
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