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Ağrılılar öğrenme şenliğinde eğlendi

Ağrı’da Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan çalışmaların sergilendiği ’Öğrenme Şenliği’, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

11 Haziran 2019 Salı 16:22
Ağrılılar öğrenme şenliğinde eğlendi

Ağrı’da Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan çalışmaların sergilendiği ’Öğrenme Şenliği’, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.


Ağrı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Ağrı’nın 7 ilçesinde bulunan halk eğitim müdürlükleri bünyesindeki kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserleri, Millet Bahçesi’nde iki gün sürecek olan Öğrenme Şenliğinde vatandaşın beğenisine sunuldu. 28 standın bulunduğu sergi yoğun ilgiyle karşılandı.


Halk Eğitim Merkezinde kortej yürüyüşüyle başlayan programa Ağrı Valisi Süleyman Elban, Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulca, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Halk Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, kurum müdürleri, kurs öğretmenleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan İl Halk Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, Ağrı Halk Eğitim Merkezi olarak temel hedeflerinin öğrenen bireyden öğrenen topluma, öğrenen Ağrı’ya doğru bir dönüşüm gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Aktaş, "Hayat boyu olağanüstü bir süreç haline getirmek istiyor ve bütün yetişkinlerin becerilerini arttırmak için çabalıyoruz. Bu çabalarımızın sergileneceği öğrenme şenliğinde 15 bin 92’si kadın olmak üzere 20 bin 351 kursiyerimizin emeklerine 28 stant ta şahit olacaksınız. Kadın kursiyerlerimizin azmini okuma ve yazmada gösterdikleri başarılarda kanıtlamış olup kadın kursiyerlerimizin 4 bin 805’i açılan 12 bin 408 kurs ile okuryazar olmuştur. Müdürlüğümüz bünyemizde açılan 18 anasınıfı ile kursiyerlerimizin çocukları eğitime başlarken aileler hayat boyu öğrenme yolunda huzurlu adımlar atmıştır" dedi.


Protokol üyeleri tarafından açılışı yapılan sergide stantlar tek tek gezilerek yapılan el emeği çalışmalar hakkında bilgiler alındı. Vali Süleyman Elban, ilgiyle gezdiği stantlarda Resim öğretmeni Şahin Bayram’ın atık malzemelerle yaptığı heykelleri ve Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan çalışmaları yakından inceledi.


Stantların gezilmesinin ardından yapılan yöresel yemeklerin ikramı ile şenliğin ilk günkü programı sona erdi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:22
  1. sergi

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