Ağrılılar Camilere Akın Etti

Ağrı’da Başta Merkez Cami olmak üzere tüm camilerde düzenlenen Kadir Gecesi Programlarına akın eden vatandaşlar camilere sığmadı

Ağrı il müftülüğünce organize edilen programlarda İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Merkez Camisinde vatandaşlara vaaz edip teravih namazını kıldırdı.

Camilere sığmayan vatandaşlar gecede dualar edip, Teravih Namazını kıldıktan sonra Merkez Camisi ve Meydan Camisinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturup, sahur vaktine kadar sıra bekledi.

‘Gayet dini değerlerine bağlı bir toplumuz’

Saatlerce Sakal-ı Şerif’i ziyaret edebilmek için bekleyen vatandaşlar tüm İslam Âlemi için dualar edip, ülke adına barış, huzur, kardeşlik dileklerinde bulunurken vatandaşlardan Rohat Ergül:“ Kadir Gecesi İslam Âleminin çok önem verdiği bir gece. Çok maneviyat dolu bir gecedeyiz. Hem Ramazan ayı olması hem de Cuma günü olması nedeni ile insanlar camilere akın etti. Bizim toplumumuzda İslami değerlere önem veren bir toplum. Bu bakımdan gayet maneviyat dolu iyi bir ortamdayız. Zaten memleketimizin en güzel taraflarından biri de budur. Gayet dini değerlerine bağlı bir toplumuz. Bu yüzden tüm İslam Âleminin Kadir Gecesi’ni mübarek olsun. İbadet ettiğimiz için, bu günü yaşadığımız için çok huzurluyuz” diye konuştu.

Ayrıca Kentte Kadir Gecesi dolayısıyla Kızılay Ağrı Şubesi tarafından bağışçıları adına Merkez Camisinde teravih namazı sonrasında Mevlidi-i Şerif okutulup, vatandaşlara helva ve lokum dağıtıldı. Kadir Gecesinin önemine değinen Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı:“ Bu gün Kızılay Ağrı Şubesi olarak Türkiye’deki bağışçılarımız adına Mevlit programı düzenledik. Bizler şube olarak helva ve lokum ikramında bulunduk. Kadir Gecesinin ehemmiyeti bin aydan daha hayırlı bir gece. Biz de bu manevi havanın içerisinde gönüllü arkadaşlarımızla beraber bu havayı teneffüs ettik” şeklinde konuştu.