0553 313 94 23

Ağrılılar Camilere Akın Etti

.

01 Haziran 2019 Cumartesi 03:53
Ağrılılar Camilere Akın Etti

Ağrı’da Başta Merkez Cami olmak üzere tüm camilerde düzenlenen Kadir Gecesi Programlarına akın eden vatandaşlar camilere sığmadı


Ağrı il müftülüğünce organize edilen programlarda İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Merkez Camisinde vatandaşlara vaaz edip teravih namazını kıldırdı.


Camilere sığmayan vatandaşlar gecede dualar edip, Teravih Namazını kıldıktan sonra Merkez Camisi ve Meydan Camisinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i ziyaret edebilmek için uzun kuyruklar oluşturup, sahur vaktine kadar sıra bekledi.


‘Gayet dini değerlerine bağlı bir toplumuz’


Saatlerce Sakal-ı Şerif’i ziyaret edebilmek için bekleyen vatandaşlar tüm İslam Âlemi için dualar edip, ülke adına barış, huzur, kardeşlik dileklerinde bulunurken vatandaşlardan Rohat Ergül:“ Kadir Gecesi İslam Âleminin çok önem verdiği bir gece. Çok maneviyat dolu bir gecedeyiz. Hem Ramazan ayı olması hem de Cuma günü olması nedeni ile insanlar camilere akın etti. Bizim toplumumuzda İslami değerlere önem veren bir toplum. Bu bakımdan gayet maneviyat dolu iyi bir ortamdayız. Zaten memleketimizin en güzel taraflarından biri de budur. Gayet dini değerlerine bağlı bir toplumuz. Bu yüzden tüm İslam Âleminin Kadir Gecesi’ni mübarek olsun. İbadet ettiğimiz için, bu günü yaşadığımız için çok huzurluyuz” diye konuştu.


Ayrıca Kentte Kadir Gecesi dolayısıyla Kızılay Ağrı Şubesi tarafından bağışçıları adına Merkez Camisinde teravih namazı sonrasında Mevlidi-i Şerif okutulup, vatandaşlara helva ve lokum dağıtıldı. Kadir Gecesinin önemine değinen Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı:“ Bu gün Kızılay Ağrı Şubesi olarak Türkiye’deki bağışçılarımız adına Mevlit programı düzenledik. Bizler şube olarak helva ve lokum ikramında bulunduk. Kadir Gecesinin ehemmiyeti bin aydan daha hayırlı bir gece. Biz de bu manevi havanın içerisinde gönüllü arkadaşlarımızla beraber bu havayı teneffüs ettik” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 03:53
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’dataraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı
    1. Diyarbakır’dataraihi Ulu Camii,..
    2. Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar..
    3. Gölette boğulduğu düşünülen çoban için..
    4. Ağrılılar Camilere Akın Etti
    5. Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa..
    6. 17 kişiyi baz istasyonu kurup kira..
    7. Huzur Güven uygulamasında 40 sürücüye..
    8. Yolun sağında duran otomobile çarpan..
    9. Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    10. Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda..
    11. Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
    12. Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak..
    13. Başkan şampiyonluk primini açıkladı:..
    14. ABD’de silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
    15. "Filistin'de adaletin çıkarlara..
    16. Kral Selman'dan İİT zirvesinde Kudüs..
    17. ABD’de silahlı saldırı: 11 ölü
    18. Jandarmadan bayram öncesi trafik..
    19. Alkollü sürücünün otomobili polis..
    20. "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programı
    21. Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli 'af'..
    23. ABD'de silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
    24. Almanya'da Kadir Gecesi
    25. Kocaeli’de bayram trafiği zaman zaman..
    26. Sarıkamış’ta Sakal-ı Şerif Ziyareti
    27. İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz 82..
    29. Danimarka'da Mevlana Camisi'nde iftar
    30. ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    TMSF resmen duyurdu! 1,1 milyar lira bedelle satışa çıkacak
    TMSF resmen duyurdu! 1,1 milyar lira bedelle satışa çıkacak