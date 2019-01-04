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Ağrılı vatandaşın polis sevgisi sosyal medyada ilgi odağı oldu

İstanbul'da yaşayan 66 yaşındaki Ağrılı İhsan Polat'ın, polis memuru ile diyaloğu sosyal medyada ilgi odağı haline geldi

04 Ocak 2019 Cuma 14:07
Ağrılı vatandaşın polis sevgisi sosyal medyada ilgi odağı oldu

AĞRI (AA) - İstanbul'da yaşayan 66 yaşındaki Ağrılı İhsan Polat'ın, polis memuru ile konuşma görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada yayımlanan ve Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinin köyünden yıllar önce İstanbul'a göç eden Polat ile polis memuru arasında geçen diyaloğun yer aldığı video büyük beğeni topladı.

Çekilme tarihi belli olmayan ve polis memurunun sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde Polat, polis memuruna sevgisi ve desteğini ifade ediyor.

İzleyenleri gülümseten ve çeşitli yorumların yapıldığı görüntülere yoğun ilgi gösteren Eleşkirt esnafı ve halkı da Polat'a destek verdi.

Esnaf Hüseyin Kocabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizin havası sert, insanı cömerttir. İhsan amcanın konuşması çok güzel. Kendisini tebrik ederim." dedi.

İlçe halkından Memiş Bayram da Polat ile polis memuru arasında çok güzel ve duygusal bir diyalog olduğunu belirterek, Eleşkirtli Polat'ı tebrik etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:07
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