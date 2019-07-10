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Ağrılı İş Adamı Yılmaz Üzeyiroğlu Ağrı Spor tesislerini ziyaret etti

Daha önce Ağrı Sporun BAL Liginden 3.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
Ağrılı İş Adamı Yılmaz Üzeyiroğlu Ağrı Spor tesislerini ziyaret etti

Daha önce Ağrı Sporun BAL Liginden 3. Lige çıkması durumunda Ağrı Spor’a iki profesyonel futbolcu alınması için 1 milyon liralık maddi destek sağlayacağını açıklayan Ağrılı İş Adamı Yılmaz Üzeyiroğlu, Ağrı Spor tesislerini ziyaret etti


Ağrı Spor Kulüp Tesislerinde, Ağrı Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım, yönetim ve taraftarlarla bir araya gelen İş Adamı Yılmaz Üzeyiroğlu, daha önce Ağrı’ya yapacağı yatırımların yanında Ağrı 1970 Spor’a spora 3. Lige çıkması durumunda alacağı futbolcular hakkında değerlendirmelerde bulundu.


‘Alacağımız futbolcular, şehrimize ve Ağrı Spora marka değeri katacak futbolcular olacak ’


Üzeyiroğlu, yaptığı açıklamada sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak: “Başta Ağrı Spor Camiasını, Başkan ve ekibini kutluyorum. Kendilerini göstermiş oldukları başarıdan dolayı burada bir kez daha tebrik ediyorum. Biz kesinlikle Ağrı Spor ve Ağrı halkı için her alanda elimizden gelen her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız. Önemli olan burada Ağrılının, Ağrı Sporun, Ağrı’nın çok güzel bir yere gelip, marka değerinin yükselmesi. Bu yönde Ağrı’nın ve Ağrı Sporun gelişmesi için katkı sunacağız. Bunda sporun birleştirici gücünden faydalanacağız. Kesinlikle birleştirici ve bütünleştirici bir anlayış içerisinde hareket edeceğiz. Bu böyle her zaman her şartta devam edecek. Eğer zaten öyle olmasaydı bu gün Ağrı’da olmazdık. 2019’dan 2024’e kadar Ağrı’ya büyük bir marka değeri katacak yatırımlarımız olacak. Buna Ağrı Spor’da dâhildir. Biz Ağrı Sporu da Ağrı’yı da her zaman ön planda tutacağız Allah’ın izni ile. Biz daha önce Ağrı Sporla ilgili ne dediysek, bu dakikada da aynısını söylüyoruz. Biz Ağrı Spora bir söz verdik. İki tane profesyonel futbolcu toplam 1 Milyon TL bir bedelle futbolcu alacağımızı söyledik. Burada bunun için toplandık. Bunun için buraya geldik. Aynı sözdeyiz. Aynı duruştayız. Hiçbir zaman da duruşumuzdan sözümüzden dönmedik. Biz Ağrıya ne söz verdiysek kesinlikle sözümüzü yerine getireceğiz. Şimdi biz uzun yıllardır sporun içinde olan insanlarız. Transferlerin ne zaman yapıldığını transfer sezonunun ne zaman kapanacağını iyi biliyoruz. Bu konuda bütün değerlendirmeleri yapıyoruz. En mantıklı zamanda, en mantıklı transferleri gerçekleştireceğiz. Bu konuda buraya gelmeden öncede ilgili arkadaşlara gerekli talimatları verdik. Çok değerli iki tane Türkiye çapında profesyonel, marka değeri yüksek futbolcu kardeşimizi hocamıza sunacağız. Hocamızın değerlendirmeleri sonucu uygun gördüğü takdirde futbolcuları alacağız. Kesinlikle marka değeri yüksek oyuncular olacak bu oyuncular. Ne söz verdiysek onu yapacağız. Bunun yanında Ağrı Spor için başarı geldikçe ileriki dönemlerde de çeşitli çalışmalarımız olacak. Değerli kulüp başkanımızın emeğini görüyoruz ve onun bu emeğine katkı sunabilmek için elimizden gelen her türlü desteği kendilerine sunacağız. Ben burada başkanımı tekrar tebrik ediyorum. Ağrı’ya ve Ağrı Spora yaptığı hizmetleri ve başarısından ötürü. Hep birlikte Ağrı’yı, Ağrı Sporu hak ettiği yere getirmek için gerekli çabayı sarf edeceğiz. Verdiğimiz sözleri harfi harfine yerine getireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın.” İfadelerini kullandı.


Ağrı Spor Kulüp Başkanı Mehmet Yıldırım ise Üzeyiroğlu’na teşekkür ederek, yapılan transferler hakkında bilgi verdi. Alınacak yeni futbolcuların takımın 15 Temmuzdan sonra başlayacak yaz kampına yetişmesini istedi.


Üzeyiroğlu, bu konuda atılması gereken adımların hızlandırılacağını belirterek, yönetim ve taraftarlarla çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından tesislerden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
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