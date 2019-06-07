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Ağrılı gençlerin elle balık avı nefes kesti

Ağrı’da bir grup gencin sosyal medyada paylaştığı elle balık avı izleyenleri heyecanlandırdı.

07 Haziran 2019 Cuma 12:12
Ağrılı gençlerin elle balık avı nefes kesti

Ağrı’da bir grup gencin sosyal medyada paylaştığı elle balık avı izleyenleri heyecanlandırdı. Azgın suya dalarak bir süre bekleyen genç her çıkışında büyük balıklar avlayarak herkesi şaşırttı.


Ağrı merkeze bağlı Soğana Köyü yakınlarında bulunan akarsuda bayram tatilini geçiren Ağrılı bir grup genç, elle avladıkları balık görüntülerini sosyal medyada paylaştılar. Oldukça azgın olan suda taş diplerinden elle balık avlayan genç izleyenlerin takdirini topladı. Nefesini tutarak suya dalan genç her çıkışında büyük balıkları avlayarak kendisini bekleyen arkadaşlarını çığlıklara boğdu. ‘Balık Canavarı’ lakabı konulan Aydın adındaki Ağrılı genç kısa sürede avladığı balıklarla herkesi şaşırttı.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:12
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