Ağrı'daki terör operasyonu Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen 41 kişiden 17'si tutuklandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 60 kişiden 17'si tutuklandı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik iki gün önce il genelinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden işlemleri tamamlanan 41'i Ağrı Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 4 kişi salıverildi, 37 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığında bulunan 19 şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında olan, HDP'nin Ağrı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Doğar'ın birlikte seçim çalışmalarını yürüttüğü Yeliz Karaaslan da savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, Karaaslan'ın "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.



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