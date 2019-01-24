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Ağrı'daki terör operasyonu

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

24 Ocak 2019 Perşembe 16:49
Ağrı'daki terör operasyonu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Ocak Pazartesi günü Patnos ilçesine bağlı Gençali köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Operasyonda örgüte yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, zanlılardan birinin tutuklandığı, diğerinin adli kontrol şartıyla salıverildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu kişilerin ikametlerindeki aramada 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 4 şarjör ile 102 fişek, 2 tabanca ve tabancalara ait 3 şarjör ve 77 mermi ile 3 av tüfeğinin yanı sıra örgütü simgeleyen 5 bez parçası ele geçirildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:49
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